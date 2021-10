Nenhum toque de desarmonia

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A decisão do governador Belivaldo Chagas (PSD) em adiar sine die o processo de escolha do candidato a governador nas eleições de 2022, foi um pé no freio nos movimentos que ocorriam entre partidos que integram a base aliada. A indicação pode acontecer em novembro ou dezembro, mas também depois do carnaval. Na realidade, Belivaldo espera uma definição sobre o ex-deputado federal André Moura, que é o candidato ao Senado praticamente decidido pelo bloco. O governador mantém bom relacionamento político com André e não abre mão de sua participação na chapa majoritária, por acreditar na sua lealdade e no potencial político tem em Sergipe.

Ontem, em conversa com uma liderança importante e influente na base, o assunto sobre a escolha definitiva do candidato aliado ao governador foi o prato principal. Ele acha que foi correto e necessário o adiamento da indicação, em um momento que ela se fazia necessária, inclusive por solidariedade ao próprio André Moura, “mas está na hora de reiniciar o movimento para chegar ao provável sucessor, para que a escolha seja feita na primeira quinzena de novembro ou dezembro”. Para ele, a pausa prolongada causou euforia dentro da aliança e fez surgir imediatamente o lançamento de outra candidatura ao Senado, que, de alguma forma, mexe com todos os aliados e cria um clima de competitividade entre os que pretendem ser o vitorioso no grupo.

Experiente na montagem de estrutura política, o líder político expôs um fato que todos perceberam: o ex-governador Jackson Barreto anunciou imediatamente sua candidatura ao Senado, esquecendo a Câmara Federal, ao tempo que deixou de trocar de partido para permanecer no MDB, porque avaliou que se fosse para o PSD e o candidato a governador fosse da sigla, seria um risco formar uma chapa puro sangue. Agora se sente à vontade porque qualquer que seja o partido do escolhido, não haverá problema. Ao mesmo tempo, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) passou a ser bem citado e Ulices Andrade não pôs o bloco nas ruas, mas fez ecoar os clarins.

A análise que feita pelo experiente político revela que o momento exige cuidado, para que não termine em um desentendimento do bloco, porque seria fatal para a formação da chapa. Lembrou que hoje em Sergipe existem quatro líderes que comandam agrupamentos políticos no Estado: o senador Rogério Carvalho e seu bloco petista, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), o ex-deputado André Moura e o governador Belivaldo Chagas (PSD), que influenciam na decisão de prefeitos do interior e lideranças municipais. O restante estaria carente do apoio fechado em todas as regiões do Estado, o que pode dificultar uma disputa, embora o mapa eleitoral revele muita força à base aliada.

Há detalhe que preocupa, segundo relato do líder experiente: o senador Rogério Carvalho não rompeu com a maioria dos membros da base e se dá bem com todos eles. Além disso conversa – por telefone e pessoalmente – com dois ex-aliados e agora amigos, colocando-se à disposição para um entendimento. É verdade que a base aliada é unida e não demonstra risco de racha, mais o dinamismo da política também vale para as contrariedades e sempre é prudente uma avaliação ampla das consequências de um toque que desafine o ritmo, por um pequeno deslize em uma nota do violino.

Belivaldo em Brasília

O governador Belivaldo Chagas (PSD) está em Brasília, ao lado do secretário geral de Governo, José Carlos Felizola.

*** No voo vários prefeitos, parlamentares e, inclusive, o deputado federal Fábio Mitidieri e o ex-deputado André Moura, que podem estar na chapa majoritária indicada pela base aliada.

*** Em nenhum momento houve conversa sobre datas para reuniões do grupo e escolha dos candidatos.

Solenidade de filiação

Belivaldo Chagas vai conversar hoje com parlamentares em Brasília, com objetivo de tratar sobre emendas do orçamento de 2022 para Sergipe.

*** Amanhã Belivaldo Chagas participa da solenidade de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no PSD. Também tratará sobre a posição do partido nas eleições do próximo ano.

JB fica no MDB

O ex-governador Jackson Barreto vai permanecer no MDB, onde sempre esteve. Tira da cabeça a ideia de se transferir para o PSD e se mantém na base aliada a Belivaldo Chagas.

*** Jackson hoje viaja a Brasília para encontro com a Direção Nacional do MDB. Trata de sua candidatura ao Senado Federal, com o apoio do partido.

*** JB, entretanto, também pode disputar vaga na Câmara Federal, mas isso já passou a ser segundo plano. Ele vai a Brasília com o deputado Fábio Reis (MDB).

Márcio e candidatura

O presidente regional do PT, deputado João Daniel, diz que o ex-deputado Márcio Macedo é “um membro importante do partido e deve disputar vaga na Câmara Federal nas próximas eleições”.

*** Márcio Macedo deixa claro o seu desejo de candidatar-se ao Senado e tem ampliado conversas sobre isso.

*** – Se Lula e Rogério estivem em alta no Estado e se não houver um nome que possa disputar o Senado nos partidos aliados, aí pode ser mesmo o de Márcio. Dessa forma o PT sairá com chapa puro sangue.

Chegar a Marte

No grupo ‘Bastidores da Política’, um participante conhecido por “Gordinho do Povo” disse: “na minha concepção, o deputado Georgeo Passos (Cidadania) vai apoiar o senador Rogério Carvalho”.

*** Georgeo Respondeu: “Gordinho, isso aí só iria acontecer se um dia você conseguisse chegar a Marte. Caso você chegue a Marte posso até pensar nessa opção, mas você tem que chegar a Marte primeiro”.

Terá travesti

A vereadora Linda Brasil comemora, nas redes, que “Aracaju terá amanhã (hoje) um dia histórico para a política de nossa cidade”!

*** – Aqui, nesta cadeira, pela primeira vez na história, uma mulher trans estará, fisicamente, ocupando uma cadeira no Legislativo, vibra.

*** E conclui: “Vai ter travesti na Câmara de Aracaju sim”.

Mitidieri contesta

Mais um aumento no preço dos combustíveis a partir de hoje e o presidente Bolsonaro insinua que a culpa é dos governadores.

*** O deputado federal Fábio Mitidieri contesta: “culpa é da política de preços dolarizados da Petrobras, da política econômica que derreteu o real e do preço do barril”.

Aumento das Custas

O deputado Capitão Samuel diz que o Tribunal de Justiça de Sergipe envia projeto a Assembleia com aumentos das Custas Processuais. “Têm casos de 100% de aumento”. *** – Pandemia com milhares de desempregados, o povo passando fome não aguenta mais taxas.

*** O deputado deixou claro: “voto contra e lutarei para o projeto não ser votado. OAB tem que se pronunciar”.

Luciano à disposição

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), é candidato à reeleição, mas o seu nome está à disposição do grupo para mandato majoritário.

*** Luciano Bispo tem participado de eventos em todo o Estado e hoje preside em Itabaiana o Fórum Intinerante. Antes de tudo Luciano tem coerência política.

*** Lá será apresentado e discutido o Plano do Desenvolvimento de Sergipe, na Câmara Municipal.

Amorim parabeniza

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) diz que “sempre fiz oposição propositiva e responsável, criticando os erros, mas também elogiando os acertos”.

*** E mais: “quero parabenizar o Governo Estadual pela inauguração do Hospital Pediátrico, especializado nos cuidados da saúde das nossas crianças”.

*** E conclui: “Torço sempre pelo melhor para meu estado”. Amorim dá exemplo de altruísmo.

Espalham mentiras

Senador Rogério Carvalho (PT) diz que submeteram os brasileiros aos interesses de acionistas privados da Petrobras.

*** – Enquanto isso, Bolsonaro segue espalhando mentiras, como sempre fez. Por sorte, a maioria dos brasileiros já não caem mais em balelas.

Ulices trabalha

O conselheiro Ulices Andrade está trabalhando firme nos bastidores e fala sobre uma provável candidatura a governador do Estado.

*** Entretanto deixa claro que só vai para a disputa em caso do anúncio for feito até março, em razão da obrigatoriedade de afastamento do cargo no Tribunal de Contas.

*** Até o momento não há data definida para decisão sobre quem encabeçará a chapa.

Telefone a Samuel

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira, telefonou para o deputado Capitão Samuel e disse que fará de tudo para ter o ‘Grupo dos 30’ no seu partido.

*** Pereira disponibilizou a força do partido naquilo que o Grupo entender como importante para os sergipanos.

*** – O grupo está com um pé e meio dentro do Republicano, disse Samuel.

Projeto Canal de Xingó

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anuncia hoje, às 11 horas, em Propriá,o novo marco hídrico o novo e apresentação do projeto Canal de Xingó.

*** Rogério visita à obra de complementação do sistema de esgotamento sanitário da Bacia do Poxim e inaugura obra de saneamento de Japoatã, além de assinar ordem de serviço para obra de saneamento em Cedro do São João.

Giro nas redes sociais

Evandro Cruz Silva – Hoje em dia tu ganhas espaço em qualquer jornal se tu se colocar como “terceira via” de alguma coisa.

Antagonista – O deputado federal José Medeiros, do Podemos, disse já ter avisado ao partido que apoiará a reeleição de Jair Bolsonaro de qualquer maneira.

Eixo político – Prepare o bolso: Petrobras anunciou que os preços da gasolina e do diesel vão subir amanhã.

O Globo – João Doria vai ao interior da Paraíba e causa mal-estar ao perguntar a plateia: ‘Quem aqui já foi a Dubai?’

De Maria – Ex-ministro Sérgio Moro sofre ataques do bolsopetismo e de bolsonaristas e lulistas enrustidos.

Roberto Omar – O maior inimigo do Sérgio Moro não é Bolsonaro nem o Lula. O maior inimigo é o Gilmar Mendes.

Vinícius Lemos – Vi que o Senador Alessandro Vieira curtiu o lançamento do livro do Moro. Logo, o Senador não tem bom senso, só sabe inquirir bem mesmo em CPI.

Igor Gadelha – Senador Alcolumbre vê prisão de seu primo pela PF como retaliação do Planalto por demora na sabatina de André Mendonça.