PC prende suspeitos de roubo de motocicleta praticado em Socorro

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) deram cumprimento a dois mandados de prisão contra suspeitos do roubo de uma motocicleta. As prisões, que ocorreram em Aracaju, foram divulgadas nessa terça-feira (26).

Os suspeitos foram identificados como sendo Rodrigo de Jesus Santos, 26 anos, e o irmão, Waldemir de Jesus Santos, 21. Eles são investigados pelo roubo de uma motocicleta no dia 22 de setembro, na BR-101, próximo ao Loteamento Pai André, em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o delegado Luís Carlos Xavier, após diligências efetuadas pela equipe da DRFV e do reconhecimento feito pela vítima, foi feito o requerimento da prisão preventiva dos investigados, o que foi acolhido pelo Judiciário.

A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a elucidação de crimes e prisão de suspeitos de ações criminosas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.