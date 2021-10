Pimentel apresenta demandas do município de Siriri ao DER/SE

Nesta segunda-feira, 25, o deputado estadual Luciano Pimentel esteve no Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), acompanhado da vice-prefeita de Siriri, Clara Santos, e dos vereadores Iza Moura e Jamisson Cruz (Boia), para apresentar ao Diretor de Operações do DER/SE, Paulo Vinícius de Andrade, demandas referentes à sinalização de rodovias que cortam o município

“Compreendemos que uma sinalização adequada é essencial para a segurança no trânsito e saímos com a certeza de que, em breve, as reivindicações dos representantes de Siriri serão atendidas pela competente equipe do DER que irá atuar para assegurar aos sirirenses mais tranquilidade ao utilizar as vias que precisam deste serviço”, ressaltou Luciano Pimentel.

O Diretor de Operações do DER/SE, Paulo Vinícius de Andrade, enfatizou que o Departamento de Infraestrutura Rodoviária segue disposto a ouvir os pleitos da sociedade e a discutir formas de solucionar as problemáticas encontradas em todas as regiões do estado. “Para nós, do DER/SE, é uma satisfação recepcionar o deputado Luciano Pimentel. As portas da instituição estarão sempre abertas para receber as demandas da população”.

Para a vereadora Iza Moura, a atuação do parlamentar tem sido importante na busca de melhorias para os siririenses. “Ficamos felizes de contar com o apoio do deputado Luciano Pimentel em todas as pautas de interesse do povo de Siriri. Quando nós, representantes do povo, trabalhamos em parceria temos a chance de contribuir, efetivamente, para garantir mais qualidade de vida para a população”, disse.

Ao final da reunião, o deputado agradeceu a atenção dispensada pelo Diretor de Operações do DER/SE. “O corpo técnico do DER/SE é formado por profissionais qualificados que desenvolvem um trabalho de excelência em nosso estado. Paulo Vinícius é um dos grandes nomes da instituição e se mostrou bastante solícito às pautas, pontuando que o DER/SE está à disposição e fará todo possível para sanar os problemas apontados”, observou Luciano Pimentel.

Assessoria Parlamentar