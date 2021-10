Polícia Civil desarticula mais um ponto de tráfico de drogas no município de Carira

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira desarticularam, na manhã desta terça-feira (26), um ponto de tráfico de entorpecentes localizado nas proximidades da fábrica de calçados Azaleia, na zona urbana do município carirense. Um homem identificado como Gideão Oliveira Santos, também conhecido como “Torroio”, foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa.

De acordo com as investigações policiais, o local operava numa residência alugada da cidade. Sob a coordenação do delegado Eurico Nascimento, foram iniciadas diligências para apurar um relato recebido pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil (181), que corroborava a informação de que existia um comércio ilícito de drogas na localidade.

Chegando ao local, os agentes flagraram dois usuários comprando entorpecentes pelo gradeado da residência, e, logo após avistarem a presença policial, se evadindo às pressas e jogando o produto em um terreno. Os itens foram identificados como duas trouxas de maconha prensada.

Os policiais adentraram na casa, onde encontraram “Torroio” cortando substâncias para a comercialização. Foram apreendidos 60 pinos contendo cocaína, 60g de crack, um tablete médio de maconha prensada e seis pinos vazios, além de materiais para corte e embalagem de entorpecentes, um aparelho celular e R$2.862,00 em espécie, proveniente do comércio de drogas.

Na sede da delegacia de polícia, foi constatado que o celular que estava sendo utilizado pelo preso era fruto de um roubo realizado na cidade de Nossa Senhora Aparecida, no dia 5 deste mês. Assim, foi lavrado o auto de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e receptação dolosa. O homem foi encaminhado para a audiência de custódia, e está à disposição da Justiça.

Fonte e foto SSP