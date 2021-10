Polícia Civil inicia investigações sobre supostos maus-tratos contra animais em Aracaju. Gatos foram encontrados mortos

Após denúncias encaminhadas à Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), foram iniciadas as investigações sobre a suposta prática de maus-tratos contra gatos no bairro Suíssa, em Aracaju. O animal foi encontrado nessa segunda-feira (25), em um canteiro de uma avenida da localidade.

De acordo com a delegada Georlize Teles, a partir da denúncia, foram iniciadas as medidas necessárias à elucidação do caso. “Fomos ao local a partir da denúncia, lá constatamos um gato morto. Ele foi recolhido para que a gente possa fazer o exame e verificar se realmente se trata de envenenamento”, complementou.

Ainda conforme a delegada, caso seja constatado o envenenamento, serão feitos os levantamentos para a identificação da autoria. “Desde já iniciamos os levantamentos. Já solicitamos as câmeras de casas que existem no local e que possivelmente possam ter gravado as imagens”, acrescentou.

A Polícia Civil pede que informações e denúncias sobre maus-tratos contra os animais sejam encaminhadas à Depama. A unidade policial conta com o número de WhatsApp (79) 98819-4576. As denúncias também podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).