Pré-candidatos plantam verde

Nem todo mundo que se apresenta agora como pré-candidato a governador vai encarar essa empreitada. Tem muita gente plantando verde na esperança de colher maduro, enquanto outros querem montar um cavalo selado. Entre os que dormem e acordam sonhando com essa montaria estão o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Ulices Andrade. Ora, o pedetista não vai largar uma prefeitura na mão por um governo voando. O mesmo se pode dizer de Ulices: ele só renunciaria oito anos no TCE se tivesse a quase certeza da vitória. Por outro lado, ao anunciar o desejo de disputar o governo, o deputado federal Laércio Oliveira (PP) está mirando, na verdade, na vaga de senador. O também pré-candidato Valmir de Francisquinho (PL) faz promessas para ser indicado vice numa chapa majoritária com chances de vitória. Assim como Edvaldo e Ulices, tanto Laércio quanto Valmir também não deixarão um aprumado cavalinho selado passar em brancas nuvens por suas portas. Portanto, dos pretendentes ao governo expostos na vitrine, o único que deve ir para o tudo o nada é o petista Rogério Carvalho, pois sabe que se perder a eleição em 2022 terá quatro anos de vida mansa no Senado. Marminino!

Prepare o bolso

Como já era esperado, os preços da gasolina e do óleo diesel foram reajustados, nesta terça-feira, em 7,05% e 9,15%, respectivamente. Já tem gente pensando em trocar o calhambeque por qualquer ser andante que não consuma combustível. Que tal um jegue? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro cobra de seu “Posto Ipiranga” uma solução para a crise econômica. Pensando em se livrar dos problemas gerados pelos reajustes dos combustíveis, o capitão de pijama ameaça privatizar a Petrobras. Tá igual ao energúmeno que matou a vaca para acabar com os carrapatos. Misericórdia!

Quem me quer?

O vereador aracajuano Breno Garibalde (DEM) defende que se realize, o quanto antes, um plebiscito para decidir se a Zona de Expansão pertence a Aracaju ou a São Cristóvão. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, desde junho passado que o IPTU daquela região é recolhido pela Prefeitura sancristovense. Enquanto aguardam uma definição, os moradores da Zona de Expansão padecem com a falta de saneamento básico, pavimentação, creches, áreas de lazer, segurança e sofrem com um transporte público de péssima qualidade. Crendeuspai!

Senhor pastel

André Moura (PSC), secretário do governo fluminense, tem usado o tempo livre para saborear pastéis nas feiras livres de Sergipe. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos de cadeia por improbidade administrativa e tornado inelegível por cinco anos, o fidalgo até já criou o selo “André de Pastel Top”. Após provar a guloseima, Moura decide se o boteco merece receber a sua classificação. A barraca Parada Obrigatória, na zona norte de Aracaju, teve o tal selo afixado no balcão. Ah, bom!

Ao deus-dará

Por que será que a Secretaria da Fazenda não cuida melhor do patrimônio público. Agora mesmo, o Sindifisco está denunciando o abandono do posto fiscal de Cristinápolis, localizado no quilômetro 203, da BR-101. Segundo a entidade, as instalações interna e externa estão caindo aos pedaços, mobiliário está deteriorado e o matagal ocupa parte do piso do pátio, completamente esburacado. E olha que por aquele posto passam 65% das mercadorias que entram e saem de Sergipe. Home vôte!

Há vagas

Tá interessado num bom emprego federal? Pois fique sabendo que o governo Jair Bolsonaro continua nomeando gente para dirigir órgãos federais em Sergipe. Segundo as línguas ferinas, a bancada sergipana aliada do capitão de pijama tem disputado as “boquinhas” quase aos tapas. Vixe! Para ser indicado a um desses bem pagos empregos, basta ter votado em Bolsonaro, ser ficha limpa e protegido de um deputado federal ou senador da terrinha. E então, você tá nessa?

Novo palanque

O governador Belivaldo Chagas (PSD) avionou, ontem, à Brasília com dois objetivos: tratar com a bancada federal sergipana sobre as emendas a serem apresentadas ao Orçamento da União para 2022, e prestigiar, amanhã, a filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. O distinto está trocando de partido pensando em disputar a Presidência da República. Caso o projeto de Pacheco se confirme, os governistas de Sergipe terão que montar mais um palanque na campanha eleitoral do próximo ano. Danôsse!

Travesti na Câmara

A vereadora Linda Brasil (Psol) promete fazer, hoje, uma entrada ruidosa no prédio reformado da Câmara de Aracaju. Após demorada reforma física das instalações, o Legislativo da capital realiza nesta terça-feira a primeira sessão plenária dessa legislatura. Única mulher trans eleita até agora em Aracaju, Linda sairá em cortejo de seu gabinete até o Legislativo para, literalmente, ocupar sua cadeira no plenário. Estarei representando todas as pessoas que acreditam num projeto transformador de sociedade”, discursa Brasil. E ela acrescenta que “vai ter travesti na Câmara de Aracaju sim”. Aff Maria!

Come e dorme

Deve ser terrível para o servidor estadual, sem reajuste salarial há quase uma década, saber que políticos sem mandatos recebem mais de R$ 10 mil mensais como comissionados do estado. Para a turma do “comer e dorme” o melhor é que não precisa aparecer no “trabalho”, mas apenas pedir ao povo pra votar nos padrinhos políticos deles. Ô Brasilzão sem jeito!

Petróleo e gás

Visando promover discussões e alinhar conhecimentos sobre o atual cenário do setor acontece, amanhã, o 1º Webinar de Petróleo e Gás de Sergipe. Estão confirmadas as participações de instituições, empresas e diversos agentes inseridos na cadeia produtiva de óleo e gás no estado. Os palestrantes abordarão as estratégias, oportunidades, desafios e projetos para o setor de P&G em Sergipe, abrindo espaço para o debate. A programação e outras informações sobre inscrição podem ser conferidas no https://lojavirtual.se.sebrae.com.br/loja/evento/212215327-1-webinar-de-petroleo-e-gas . Participe!

Sem risco

Um bebinho dizia num boteco de Aracaju que junho é o mês preferido da classe política. Segundo o pinguço, no período junino os políticos fichas-sujas podem participar de quadrilhas sem correr o risco de serem presos em flagrante. Cruz credo!

Recorte de jornal

