Sávio participa da primeira sessão presencial na Câmara de Aracaju

Com o avanço da vacinação em Aracaju e a redução no número de casos e mortes pela doença, a Câmara retornou aos trabalhos presenciais nesta manhã de terça-feira, 26. O vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) participou da Sessão, acompanhou os discursos e votou importantes Projetos.

Para Sávio, o tempo de distanciamento foi importante, mas a hora é de avançar. “Hoje, tivemos a oportunidade de nos encontrar e debater tantos importantes assuntos dentro desta Casa democrática. Claro que as sessões remotas foram importantes para mantermos o distanciamento e respeitarmos os protocolos, mas temos muito o que fazer pelo povo aracajuano. E fazer tudo isso aqui dentro é ainda melhor”, disse.

Com o retorno dos trabalhos presenciais, a Câmara passa a votar projetos todos os dias de Sessão. O vereador destaca que “potencializar as votações todos os dias é ainda mais proveitoso para a comunidade aracajuana. Isso traz mais celeridade para as melhorias que a sociedade nos pede”, comemorou Sávio.

O vereador também destacou a nova estrutura da Casa Legislativa. “Fico muito feliz em ver a Câmara reformada. Ainda não podemos acolher a população aqui, mas em breve teremos melhores condições de ouvir o nosso povo aqui”, ressaltou.

Por Marcos Simões