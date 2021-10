Maria do Carmo defende o empoderamento feminino

Após observar os resultados da pesquisa “Mulheres Empreendedoras”, que montou um perfil do empreendedorismo feminino no país, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) disse que o Poder Público precisa se atentar para medidas que visem empoderar a mulher como forma de desvencilhar da violência. “Este levantamento, feito pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, deixa claro que a autonomia, sobretudo financeira, conquistada por algumas brasileiras por meio da administração de seus próprios negócios, significa a redenção para elas”, constatou.

Para a senadora por Sergipe, basta olhar para as estatísticas divulgadas para entender que estimular e garantir condições para que as mulheres empreendam é, sem dúvida, uma alternativa bem mais proveitosa para a sociedade e para o país. “O estudo feito pelo Rede Mulher revelou que, do contingente pesquisado, 48% das que disseram empreender conseguiram se livrar das amarras dos relacionamentos abusivos “, declarou.

Outro dado do estudo ressaltado pela parlamentar aponta que 73% das empresas com lideranças femininas tinham equipes majoritariamente compostas por mulheres. “Isso é importante, à medida em que vemos que a mulher empreendedora não vai mudar somente a sua realidade. Ela também é capaz de mudar a perspectiva de outras mulheres e, consequentemente, de outras famílias”, disse Maria do Carmo.

A democrata é autora dos Projetos de Lei do Senado (PLS) 112/2010 e 398/2018, que contribuem de forma direta para o empoderamento feminino. “O PLS 112/2010 tem o objetivo de assegurar a presença de mulheres em posições estratégicas e de relevância, estabelecendo um percentual mínimo de participação feminina nos Conselhos de Administração de empresas públicas e de economia mista”, explicou.

Já o PLS 398/2018 versa sobre o incentivo da participação da mulher no ambiente escolar e produtivo em áreas como matemática, física, química e tecnologias. “Assegurar a igualdade de direitos e oportunidades entre os gêneros é uma conquista que servirá para toda a sociedade. Portanto, todos os dias, devemos continuar dando o máximo de nós para mudar esse cenário, tornando-o mais justo e igualitário”, falou Maria do Carmo.