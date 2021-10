Sergipe cresce e tem o maior saldo de empregos no mês de setembro, em 29 anos

Dados do Caged, do Ministério da Economia, revelam que Sergipe encerrou o mês de setembro com a abertura de 6.097 empregos com carteira assinada. É o maior saldo para o mês desde 1992.

Este acréscimo de 2,2% só ficou atrás do Estado de Alagoas (4,73%) dentre os demais Estados do país que mais cresceram proporcionalmente neste quesito.

No acumulado do ano (com ajuste), foram criadas 10.008 vagas. Já os últimos 12 meses (com ajuste) acumulam 17.142 postos gerados. As informações foram analisadas e divulgadas pelo Observatório de Sergipe/Superplan.