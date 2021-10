Shopping Jardins promove gincana gostosuras e travessuras

Cenários horripilantes para divertidas fotos, sessões de caça aos doces e almanaque temático integram as atrações do empreendimento em Aracaju (SE)

Bruxinhas, monstrinhos e toda a família estão convidados a curtir a temporada de delícias e brincadeiras no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). A programação de Halloween conta com painéis temáticos instalados no mall para crianças, jovens e adultos tirarem fotos pra lá de divertidas e animada gincana ‘Doces ou Travessuras’. A tradicional brincadeira acontece no dia 31 de outubro, das 14h30 às 18h, em sete sessões de 30 minutos cada.

O acesso será gratuito e limitado a 30 crianças por vez e todas deverão estar acompanhadas por um adulto. Para curtir essa diversão, basta o adulto responsável ir ao Balcão de Informações (Portaria A) a partir do dia 28 de outubro, apresentar cadastro na plataforma Shopping Jardins Online e retirar antecipadamente a pulseira de acesso. Depois, é só caprichar na fantasia e aproveitar a brincadeira.

O ponto de encontro para a gincana do dia 31 de outubro será no Jardim de Inverno, que ganhará uma horripilante decoração. Os personagens Dona Bruxa, Poderoso Drácula e Múmia Faraó aguardarão os participantes na área verde em frente à Praça de Alimentação Jardins, com baldinhos para conduzi-los em uma animada caça aos doces e ao almanaque temático.

Ao final da brincadeira, os meninos e meninas participantes ganharão um vale-sorvete Halloween do Bob´s – combinação assustadoramente deliciosa de casquinha crocante de chocolate com surpreendente sorvete azul sabor tutti frutti e balas mini minhocas Fini. A sobremesa tem edição limitada e deverá ser retirada exclusivamente no dia 31 de outubro no Bob´s localizado na Praça de Alimentação Arcos.

O regulamento completo da gincana está disponível no site shoppingjardins.com.br.

No clima do Halloween

Nas lojas físicas e online do Shopping Jardins, as famílias encontram fantasias, acessórios, artigos temáticos para decoração e muitas gostosuras para curtirem um Dia das Bruxas inesquecível. No site ou aplicativo do Shopping Jardins Online (Android ou iOS), há mais de 8 mil itens de diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, livros, tecnologia e gastronomia. É possível incluir itens de diferentes operações no mesmo pedido, além de agraciar as pessoas queridas ativando a função ‘presente’ no momento do check out.

O canal de compras online atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro. O frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$100. As refeições são entregues em até 1 hora e os demais produtos em até um dia útil.

Da assessoria

Foto: Divulgação