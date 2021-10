Tráfego na ponte entre Aracaju e Barra será parcialmente interditado na noite da terça-feira

Trânsito de veículos será suspenso das 22h da terça-feira, 26 às 06h da quarta-feira,27, em intervalos de 20, 60 e 80 minutos

A ponte Construtor João Alves, que liga a capital sergipana ao município de Barra dos Coqueiros, será parcialmente interditada a partir das 22h da terça-feira, se estendendo até às 6h da quarta-feira, 27, em razão da continuidade às ações de manutenção realizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER).

Executados por uma empresa especializada, os trabalhos fazem parte da manutenção preventiva, executada pelo Governo do Estado, com o objetivo de analisar o comportamento dinâmico da estrutura da ponte e consistem em testes de prova de carga dinâmica e serviços de recalibragem das forças dos cabos, nos quais serão utilizados um caminhão TB 45 -com carga 50 toneladas, instrumentado com sensores para medidas de forças vai se deslocar de uma extremidade a outra da ponte para que os sinais sejam emitidos para um computador que estará instalado no local.

A interrupção do tráfego se faz necessária por conta da realização de monitoramentos que servirão para análise do comportamento dinâmico da estrutura da ponte. O monitoramento será feito com paradas em 20, 60 e 80 minutos, entre os quais serão realizados oito testes, quatro em cada sentido da ponte, totalizando o tempo necessário das interrupções.

Segundo o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, o trânsito será devidamente controlado. “Equipes da Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran) estarão no local monitorando o controle do tráfego, proporcionando segurança aos condutores e garantindo a fluidez nos intervalos em que a passagem for liberada para os veículos, sendo que a partir das 6h da quarta-feira, 27, a ponte será totalmente liberada”, explica.

O resultado da análise de monitoramento será apresentado à Sedurbs e ao DER pela empresa contratada, após o término da avaliação.

