Vítimas de violência sexual recebem apoio psicológico na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, localizada em Aracaju, oferta um trabalho de acolhimento e orientação às vítimas de violência sexual. O serviço de psicologia da unidade atua com psicoterapia para pessoas, de todos os gêneros e idades, vindas de diversas partes do estado de Sergipe. O acompanhamento psicológico é desenvolvido por tempo indeterminado, de acordo com a demanda de cada indivíduo, em sessões individuais agendadas.

As psicólogas da instituição, Laís Alves Oliveira Lima e Ana Almeida Costa, explicam que as vítimas são acolhidas sem julgamentos, através de uma escuta qualificada, preservando sempre o sigilo da sua situação. “Vivemos sob o regime do patriarcado, construído ao longo da história da civilização, que impõe a dominação-exploração das mulheres pelos homens. Esse mesmo mecanismo acaba se reproduzindo em termos de relações hierárquicas entre adultos e crianças, onde a violência é uma das formas de imposição de poder”, explica Laís Oliveira.

Ela observa que no caso de criança e adolescente, que é o público maior, geralmente, a agressão parte de algum familiar ou pessoa conhecida da família, que demonstra ser confiável e por isso passa desapercebido. “Proporcionalmente temos poucos casos de adultos, pois na maioria das vezes as vítimas se sentem envergonhadas e culpadas, além de serem estigmatizadas pela violência sofrida, e isso dificulta a busca pelos serviços de cuidado. Em caso de suspeita ou diante de um caso já confirmado, a família e a vítima podem buscar diretamente o Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual (Savvs) “, orienta a psicóloga Ana Almeida.

Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual

“Na maternidade é desenvolvido o serviço que é um equipamento de portas abertas e funciona com atendimento médico 24h, atendendo pessoas vítimas de violência sexual por encaminhamento ou por demanda espontânea. O acesso ao Savvs pode ser feito através de ligação e agendamento, nos casos de violência crônica, ou através do comparecimento no setor, nos casos de violência aguda. Cabe lembrar que é considerada violência aguda a ocorrida nas últimas 72 horas e que precisam de intervenção médica e medicamentosa de urgência”, ressalta a psicóloga.

A psicólogas observam que ao chegar no Savvs, inicialmente, a pessoa passa pelo acolhimento das técnicas de enfermagem que irão realizar os encaminhamentos para as equipes médica e de psicologia.

Fonte e foto SES