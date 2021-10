“Yes, também estamos em crise”! Em nove meses Biden tem segunda pior rejeição! 

Chega a ser surpreendente a pesquisa anunciada pela CNN Brasil, nessa segunda-feira (25): o presidente norte-americano Joe Biden, elogiado e fantasiado pela “grande mídia” brasileira por se opor ao ex-presidente americano Donald Trump, em apenas nove meses de gestão já enfrenta a segunda pior rejeição da história entre o eleitorado dos Estados Unidos. Agora chama a atenção deste colunista o “silêncio” desses setores de Comunicação que talvez, por pura conveniência, não se interessam em divulgar esse tipo de informação.

Havia uma torcida declarada do presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) pela reeleição do presidente Donald Trump, e isso parece ter incomodado parte da “grande mídia” que “escolheu” Biden para torcer e propagar como a “salvação da América”, como a retomada do “grande sonho americano”. Mas o tempo começa a mostrar uma realidade diferente e, já são fortes os rumores sobre um possível retorno do ex-presidente à Casa Branca, na próxima eleição. E olhe que ele era acusado por ser um “visceral fomentador de fake news”…

Segundo a CNN Brasil, a última pesquisa da Gallup, empresa de pesquisa de opinião, a aprovação de Joe Biden é de apenas 42%, a mais baixa de seu mandato até agora e a segunda mais baixa de qualquer presidente neste intervalo. Estamos falando de apenas nove meses de gestão e o atual presidente norte-americano vem sendo por demais criticado. Pior: se continuar em baixa pode sofrer seu maior revés em 2022, nas eleições legislativas. Com os atuais índices de aprovação, seu partido perderia muitas cadeiras na Câmara, correndo o sério risco de ficar refém da oposição…

O estranho é que, assim como no Brasil e em outros países espalhados pelo Mundo, existem reflexos econômicos, políticos e sociais por conta da pandemia, mas a “grande mídia” tenta transmitir uma ideia de que apenas o governo do presidente Jair Bolsonaro não teria sido efetivo na resolução dos problemas. Boas ou ruins, as redes sociais “enterraram o monopólio da informação” e boa parte da mídia tradicional não consegue acompanhar essa transformação. Não se renovam, perdem receitas e fatias do mercado, caminham para a falência…

Combustíveis caros, carne e frango caros, botijão de gás caro, tudo com o preço elevado. Uma série de fatores está afetando a nossa economia, e é bem verdade que o governo federal também tem sua parcela de culpa. Mas estamos vivendo ainda sob os efeitos e consequências de uma crise mundial, de uma pandemia global, que não matou, não desempregou apenas brasileiros, mas atingiu em cheio toda a comunidade internacional. E no momento em que o País precisa ser “despolitizado”, estamos prestes a adentrar em mais um ano eleitoral…

A pesquisa que aponta a rejeição alta do presidente Joe Biden, publicada pela CNN Brasil, prova uma sinalização ruim, de que o mundo inteiro (ou boa parte dele) atravessa dificuldades. Há uma espécie de intranquilidade, instabilidade constante, continuada. Mas esse ambiente hostil” não é uma “prerrogativa” do povo brasileiro, apenas, mas de muitas Nações por aí afora, restando ao presidente americano a aprender da pior forma e bradar: “Yes, estamos em crise”! Pelo visto, aquele famoso “sonho americano” está virando um pesadelo…

Veja essa!

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), pré-candidato ao governo do Estado pelo agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), conversou com o CINFORM ON LINE e ratificou suas pretensões políticas, mas externou sua preocupação em resolver a situação dos proporcionais (deputados federais e estaduais) que irão disputar a eleição no próximo ano sem as coligações.

E essa!

Fábio Mitidieri esclareceu que não existe possibilidade de rompimento político com ninguém, muito menos com o governador. “Fui eleitor de Belivaldo, faço parte do seu agrupamento e estou do seu lado para o que der e vier. Esse é meu comportamento político. Tenho dito e repito: eu acerto os ponteiros do meu relógio com o governador. Não existe essa possibilidade de romper. Isso é especulação. Sou um homem de grupo e penso em todos, e não apenas na minha situação”.

Sobre Edvaldo

O deputado também explicou a polêmica criada em torno do prefeito de Aracaju, que também se coloca como pré-candidato a governador. “Acho que Edvaldo tem o direito de trabalhar para tentar se fortalecer, de colocar seu nome. Ele está certo. Agora eu também estou trabalhando para ser o escolhido e, prevalecendo meu nome, vou buscar o apoio dele sim. Não estou com pressa, estou sim é preocupado com a situação dos proporcionais”.

Proporcionais I

Em seguida, Mitidieri pontuou que tem recebido questionamentos de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de todo o Estado aguardando uma definição sobre seu futuro político para definirem seus compromissos para 2022. “Também temos que viabilizar a eleição dos proporcionais. Todo mundo fica falando da eleição majoritária, mas e como ficam nossos deputados federais e estaduais? Como ficam os amigos que querem disputar um mandato?”, questionou.

Proporcionais II

“Tem prefeito e vereador, que vota em mim para deputado federal, e se eu não disputar a reeleição, quer assumir o compromisso com outra pessoa para a proporcional. Os próprios deputados estão cobrando essa definição. Eu penso no grupo, não temos coligações na disputa para deputado e precisamos eleger e reeleger o maior número possível de aliados. A eleição parece distante, mas depois da virada do ano vamos perceber que é logo ali”, completou o deputado.

Proporcionais III

Mitidieri enfatiza que não coloca “a faca no pescoço” de ninguém e que seu perfil é de dialogar e construir um projeto político forte. “Digo e repito: não teremos coligações para os proporcionais em 2022 e temos que nos adequar à legislação eleitoral. Já vimos o desespero que foi no ano passado, na eleição para vereador. Temos que montar chapas fortes de deputados federais e estaduais. Não é pressão! É a necessidade de arrumar a casa pensando no próximo ano”.

Será do PSD

Por fim, Mitidieri disse que a única coisa que seu agrupamento não abre mão é que a pré-candidatura a governador seja do PSD. “Nosso partido tem esse entendimento e nós vamos apresentar um projeto a Sergipe. Sou aliado do governador Belivaldo Chagas e o nosso partido indicará um nome para disputar no próximo ano. Não estou forçando ou impondo que o escolhido será Fábio, mas estou defendendo que seja um membro do nosso PSD”.

Exclusiva!

A Procuradora de um ex-servidor da Fundação Renascer dará informações exclusivas sobre supostos desmandos, irregularidades, falso moralismo e inúmeros procedimentos ilegais realizados pela atual gestão. O “silêncio” continua sendo a resposta para as mazelas denunciadas e, muito em breve, este colunista terá a oportunidade jurídica de desmascarar algumas “figurinhas” que estão na “sombra da mangueira”.

“Comissão da Mentira”

Serão expostos documentos comprobatórios de supostos benefícios ilícitos. A pergunta que não quer calar é quem irá ressarcir os cofres públicos dos valores adquiridos de forma ilegal? Ou será que o presidente virá com a “máxima” de que não sabia de nada? Em breve esclarecimentos técnicos e jurídicos virão à público, sobre a “Comissão da Mentira” que comanda a Fundação Renascer. É aguardar…

Visita de cortesia

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), fez uma visita de cortesia à prefeita em exercício de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), no Centro Administrativo, que assumiu o comando da Prefeitura da Capital após uma viagem internacional do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), como Presidente da Frente Nacional de Prefeitos em Dubai. O controlador-geral do município, Eliziário Sobral, também recepcionou o parlamentar.

Katarina Feitoza

Katarina Feitoza disse que se sentia feliz e prestigiada com a visita feita por Luciano Bispo. “O nosso presidente é um homem espirituoso, já nos conhecemos há muitos anos e sempre nos tratamos com muito respeito e cordialidade. Fui delegada de Itabaiana quando ele era prefeito e nossa relação era muito profissional. Luciano é um homem aberto e alegre, que consegue transformar qualquer ambiente, deixando bem divertido. Fico grata com a visita e agradeço demais por esse prestígio”.

Eliziário Sobral

O controlador-geral do município, Eliziário Sobral, pontuou que tem na figura de Luciano Bispo um grande amigo e aproveitou para enaltecer sua trajetória política. “Tenho o maior respeito por Luciano e por sua história. Ouso dizer que, da sua geração, é o político mais habilidoso, que conseguiu na Assembleia Legislativa realizar um trabalho de união entre todas as correntes políticas que conduzem aquela Casa”, destacou.

Luciano Bispo

Por fim, Luciano Bispo destacou o encontro que teve com Katarina Feitoza e Eliziário Sobral. “É sempre muito bom reencontrá-los. Katarina foi delegada de Itabaiana e nós tivemos uma relação amistosa e muito respeitosa; o professor Eliziário foi deputado estadual, que conhece muito bem como é a política sergipana. Fico muito feliz em ver Katarina, eleita vice e exercendo a função de prefeita da capital. É muito bom quando a gente vê as pessoas de bem vindo para a política. Aracaju tem uma vice-prefeita muito bem conceituada e bem aceita pelo seu povo”.

Sesc Comércio I

Muito movimentada a inauguração da nova unidade do Sesc Comércio, no centro da capital, com uma justíssima homenagem ao eterno empreendedor sergipano Raymundo Juliano. Políticos e empresários prestigiaram a solenidade, mas chamou a atenção pelo “grande encontro” entre o ex-governador Jackson Barreto e o deputado federal e presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira (PP).

Sesc Comércio II

O espaço, projetado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, disponibilizará um amplo restaurante, auditório, lanchonete, atividades recreativas e culturais, além do Memorial Raymundo Juliano, trazendo toda a história desse ilustre comerciante sergipano, quando também houve o lançamento do livro “Raymundo Juliano: 80 anos negociando e fazendo amigos”, de sua filha Juliana Souto Santos.

Juliano César

Também filho do homenageado, o empresário Juliano César, em nome de sua família, agradeceu ao presidente do Sistema “S”. “Só temos que agradecer porque nomear esse magnífico empreendimento com o nome de Raymundo Juliano, com a perpetuação da história dele com esse Memorial, vai ser um Marco para o comerciário de Aracaju. Temos em um empreendimento que vai proporcionar conforto, serviços e um pouco da história de um grande sergipano”.

Apoio da Alese I

O presidente da Assembleia Legislativa enalteceu o investimento feito pela recuperação do prédio onde funcionará a nova sede do Sesc Comércio e a homenagem feita ao empreendedor sergipano. “Estão todos de parabéns por essa obra que é bom para o povo sergipano e para todos que fazem parte do sistema Fecomércio, além de valorizar a prata da casa, esse empresário que tanto fez e dignificou o nosso Estado, que foi meu amigo Raymundo Juliano”.

Apoio da Alese II

O deputado estadual Zezinho Sobral entende que o momento é da classe política apoiar e fortalecer esse tipo de investimento. “O Sistema Fecomércio traz mais um prédio fantástico como esse, importante e que oferta qualificação, os pequenos negócios, além de fortalecer a formação da juventude e do cidadão sergipano. A gente vem para confraternizar, para agradecer e fortalecer, dando apoio político para essas pessoas, que estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado”.

Laércio Oliveira I

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado federal Laércio Oliveira, enumerou a sequência de realizações e investimentos feitos recentemente. “Há cerca de um mês nos inauguramos a Galeria de Arte; fomos para o Sertão e inauguramos o Centro de Formação Profissional em Nossa Senhora da Glória; e agora estamos inaugurando este equipamento, que é mais um sonho realizado. Outros projetos virão até julho do próximo ano. Os trabalhadores do setor terciário estão tendo o seu espaço, com qualidade e muito respeito”.

Laércio Oliveira II

O deputado federal também foi abordado sobre política e eleições 2022 e foi incisivo. “Quem em Sergipe não sabe que eu desejo ser governador? Eu fui o primeiro a dizer abertamente que sou pré-candidato. Eu não tenho meias palavras para dizer o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, mas eu deixo o governador bem à vontade para decidir. Belivaldo tem uma responsabilidade muito grande com o nosso Estado e a demonstração que eu dou, todos os dias, é de ser aliado dele, respeitando suas decisões”.

Vaga na majoritária

Laércio explicou para este colunista que não faz do desejo de ser governador um “cavalo de batalha” e não descarta disputar o Senado pelo agrupamento. “Meu nome está a disposição para compor a chapa majoritária. Não radicalizo sob hipótese alguma e estou me posicionando neste sentido. Quero prestar minha contribuição enquanto político”.

Bomba!

Diante das especulações em torno de suas posições nacionais em apoio ao governo federal, Laércio pontuou que a disputa em Sergipe é “local”. “Temos que tratar da nossa eleição. No cenário nacional cada um segue o que bem entender. O presidente Jair Bolsonaro pode se filiar aos Progressistas. Se ele o fizer, eu vou para a solenidade de filiação e quando estiver em Sergipe eu farei o palanque para ele. Não devemos contaminar a nossa eleição aqui com questões nacionais”.

Críticas recebidas

Questionado se ficou alguma “mágoa” das críticas recente que andou recebendo de aliados pelo apoio a Bolsonaro, Laércio Oliveira disse que “eu nem sei se recebi alguma crítica…as pessoas têm a liberdade de falarem o que quiserem e eu não me sinto atingido, e nem me sinto em segundo plano. São momentos da política que nós temos que superar”, disse, explicando que, se não for o “escolhido”, vai querer ouvir as propostas dos demais pré-candidatos da situação para apoiar em 2022.

Moradias para Sergipe

O governo federal autorizou a destinação de um imóvel da União ao município de Aracaju, para a construção de 643 unidades habitacionais para a população de baixa renda. No local também será implementada infraestrutura urbana, como iluminação e saneamento básico.

Investimento

Segundo o presidente Jair Bolsonaro o empreendimento está orçado em R$ 70 milhões. Do total de residências, 616 serão casas sobrepostas geminadas e 27 casas térreas, acessíveis às pessoas com necessidades diversas e suscetíveis de ampliação.

Prazo

Com mais de 122 mil m², o imóvel está avaliado em R$ 2,4 milhões e será subdividido em espaços para lotes residenciais, área verde e vias públicas com passeio. O município de Aracaju terá cinco anos para concluir as obras e titular, gratuitamente, os beneficiários do projeto.

Kitty Lima I

A mortandade de peixes em uma barragem do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Denocs), em Nossa Senhora da Glória, chamou a atenção da população local que, preocupada com o agravamento da situação, denunciou o caso à deputada estadual Kitty Lima (Cidadania) que oficiou o Ministério Público Estadual (MPE) para que as medidas cabíveis para investigar as causas e solucionar o problema com características de crime ambiental sejam adotadas.

Kitty Lima II

De acordo com a população local o problema é antigo e rotineiramente a comunidade é surpreendida pela grande quantidade de peixes mortos na barragem. Os moradores da região afirmam que já denunciaram outras vezes o caso e apontam indícios de que a água tenha sido contaminada por rejeitos da fábrica NatVille, localizada próxima à barragem.

Kitty Lima III

“Nós recebemos a denúncia com fotos e vídeos dos peixes mortos da população de Glória e encaminhamos todo o material ao MPE pedindo que o órgão investigasse a mortandade, que deu prosseguimento à denúncia encaminhando o caso ao Ministério Público Federal [MPF], uma vez que trata-se de um espaço sob responsabilidade de um órgão federal” disse Kitty.

Luciano Pimentel I

O deputado estadual Luciano Pimentel esteve no Departamento Estadual da Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), acompanhado da vice-prefeita de Siriri, Clara Santos, e dos vereadores Iza Moura e Jamisson Cruz (Boia), para apresentar ao Diretor de Operações do DER/SE, Paulo Vinícius de Andrade, demandas referentes à sinalização de rodovias que cortam o município

Luciano Pimentel II

“Compreendemos que uma sinalização adequada é essencial para a segurança no trânsito e saímos com a certeza de que, em breve, as reivindicações dos representantes de Siriri serão atendidas pela competente equipe do DER que irá atuar para assegurar aos sirirenses mais tranquilidade ao utilizar as vias que precisam deste serviço”, ressaltou Luciano Pimentel.

DER/SE

O Diretor de Operações do DER/SE, Paulo Vinícius de Andrade, enfatizou que o Departamento de Infraestrutura Rodoviária segue disposto a ouvir os pleitos da sociedade e a discutir formas de solucionar as problemáticas encontradas em todas as regiões do estado. “Para nós, do DER/SE, é uma satisfação recepcionar o deputado Luciano Pimentel. As portas da instituição estarão sempre abertas para receber as demandas da população”.

Maria Mendonça I

Só em 2020, Sergipe registrou 146 mortes violentas e intencionais contra crianças e adolescentes. Os dados constam do Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Maria Mendonça II

“Foram crianças e adolescentes mortos intencionalmente em nosso Estado. Isso é muito grave e sério. Por isso precisamos dar efetividade à Lei 7.271/2011, fruto de Projeto de Lei de nossa autoria, que versa sobre a instituição de uma política estadual para prevenir, identificar e coibir a violência, o abuso e exploração sexual dessa camada tão importante da sociedade”, disse a deputada Maria Mendonça (PSDB).

Maria Mendonça III

A Lei, que está em vigor há 10 anos, de acordo com Maria, precisa funcionar para gerar a devida preservação da integridade física e emocional dessa parcela da população. “É uma norma que visa erradicar atrocidades, como a que aconteceu nos últimos dias com a pequena Lorrany”, disse a deputada, referindo-se à criança, cujo corpo foi encontrado por populares, no Bairro Santa Maria, em Aracaju, após ser barbaramente assassinada por um homem de 42 anos.

Maria do Carmo defende o empoderamento feminino como forma de livrar mulheres dos cenários de violência

Maria do Carmo I

Após observar os resultados da pesquisa “Mulheres Empreendedoras”, que montou um perfil do empreendedorismo feminino no país, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) disse que o Poder Público precisa se atentar para medidas que visem empoderar a mulher como forma de desvencilhar da violência. “Este levantamento, feito pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, deixa claro que a autonomia, sobretudo financeira, conquistada por algumas brasileiras por meio da administração de seus próprios negócios, significa a redenção para elas”, constatou.

Maria do Carmo II

Para a senadora por Sergipe, basta olhar para as estatísticas divulgadas para entender que estimular e garantir condições para que as mulheres empreendam é, sem dúvida, uma alternativa bem mais proveitosa para a sociedade e para o país. “O estudo feito pelo Rede Mulher revelou que, do contingente pesquisado, 48% das que disseram empreender conseguiram se livrar das amarras dos relacionamentos abusivos “, declarou.

Maria do Carmo III

Outro dado do estudo ressaltado pela parlamentar aponta que 73% das empresas com lideranças femininas tinham equipes majoritariamente compostas por mulheres. “Isso é importante, à medida em que vemos que a mulher empreendedora não vai mudar somente a sua realidade. Ela também é capaz de mudar a perspectiva de outras mulheres e, consequentemente, de outras famílias”, disse Maria do Carmo.

Tem projetos

A democrata é autora dos Projetos de Lei do Senado (PLS) 112/2010 e 398/2018, que contribuem de forma direta para o empoderamento feminino. “O PLS 112/2010 tem o objetivo de assegurar a presença de mulheres em posições estratégicas e de relevância, estabelecendo um percentual mínimo de participação feminina nos Conselhos de Administração de empresas públicas e de economia mista”, explicou.

Incentivo

Já o PLS 398/2018 versa sobre o incentivo da participação da mulher no ambiente escolar e produtivo em áreas como matemática, física, química e tecnologias. “Assegurar a igualdade de direitos e oportunidades entre os gêneros é uma conquista que servirá para toda a sociedade. Portanto, todos os dias, devemos continuar dando o máximo de nós para mudar esse cenário, tornando-o mais justo e igualitário”, falou Maria do Carmo.

Joaquim do Janelinha I

O vereador por Aracaju, Joaquim de Janelinha (PROS), iniciou a semana visitando o superintendente interino Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, Renato Telles. Na ocasião, o parlamentar pontuou algumas demandas e problemáticas do loteamento Paraíso do Sul (Santa Maria); do conjunto Augusto Franco (Farolândia); e também do bairro Getúlio Vargas.

Joaquim do Janelinha II

“Agradeci demais a atenção e acolhimento que obtive em conversa muito proveitosa com o superintendente Renato Telles. Agora vamos aguardar todo o estudo e mapeamento do que lhes foi passado. Vamos ficar na torcida para que em breve tudo possa ser solucionado com base às prioridades devidas”, concluiu Joaquim.

Hospital Santa Isabel I

Em alusão ao mês de combate ao câncer de mama e do colo do útero e para incentivar nos cuidados e prevenção, o Hospital e Maternidade Santa Isabel, em parceria com a Universidade Tiradentes, disponibilizará consultas de enfermagem e exame de lâmina para as colaboradoras do Santa Isabel. Os exames serão realizados nesta quinta-feira (28), a partir das 8 horas, no ambulatório da instituição.

Hospital Santa Isabel II

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres – atrás apenas do de mama e do colorretal – e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil. No entanto, a doença pode ser descoberta durante exames de rotina e atinge altas taxas de cura quando detectada e tratada no início. Já os casos de câncer de mama, corresponde, atualmente, a cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com