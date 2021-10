Abertas inscrições para cursos de capacitação à população LGBTQIA+

A partir desta quarta-feira, 27, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), abre inscrições para novos cursos de qualificação profissional destinados exclusivamente à população LGBTQIA+.

Estão disponíveis 100 vagas para os cursos de Atendimento de Qualidade, Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas, Empreendedorismo Digital, Técnicas Básicas em Extensão de Cílios Lanches Quentes e Frios, Ornamentação de Frutas Legumes e Automaquiagem. A carga horária dos cursos varia entre 12h a 32h e as aulas serão lecionadas nas UQPs dos bairros Santa Maria, Inácio Barbosa e Santos Dumont.

Para realizar a inscrição, o interessado precisa se dirigir à sede ou a uma das Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) da Fundat, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, munido dos documentos originais de identidade (RG), CPF e comprovante de residência. A idade mínima para participar dos cursos é 16 anos.

Essas capacitações são realizadas em parceria com a Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e fazem parte de um projeto de qualificação profissional para o público LGBTQIA+. Até o fim deste ano, mais de 300 cidadãos devem ser capacitados, de modo a garantir a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato com a Fundat pelo telefone (79) 3179-1331.

Programação

Novembro

Curso de Atendimento com Qualidade | Carga Horária: 30h | 8/11 | Horário: 8h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino. Fundamental II Incompleto | Local de realização: UQP Santa Maria (Rua Alexandre Alcino, 510, bairro Santa Maria);

Curso de Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas | Carga Horária: 32h | 8/11 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa);

Curso de Lanches Quentes e Frios | Carga Horária: 12h | 09/11 | Horário: 9h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II Incompleto | Local de realização: UQP Maria Emília dos Santos (Rua Sargento Brasiliano, 845, bairro Santos Dumont);

Curso de Ornamentação de frutas e legumes | Carga Horária: 24h | 16/11 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Fundamental II Incompleto | Local de realização: UQP Maria Emília dos Santos (Rua Sargento Brasiliano, 845, Bairro Santos Dumont);

Curso de Automaquiagem | Carga Horária: 30h | 22/11 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa).

Dezembro

Curso de Empreendedorismo Digital | Carga Horária: 60h | 02/12 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Curso de Extensão de Cílios | Carga Horária: 32h | 02/11 | Horário: 13h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: UQP Jardim Esperança (Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa);

Curso de Empreendedorismo Digital | Carga Horária: 60h | 02/12 | Horário: 8h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização:Centro da Juventude (Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia);

Curso de Lanches Quentes e Frios | Carga Horária: 12h | 06/12 | Horário: 14h às 17h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: UQP Paulo da Conceição – Porto Dantas (Rua Gerson Farias, 345, bairro Porto Dantas);

Curso de Ornamentação de Frutas e Legumes | Carga Horária: 24h | 13/12 | Horário: 8h às 12h | Requisito mínimo de escolaridade: Ensino Médio Incompleto | Local de realização: UQP Paulo da Conceição – Porto Dantas (Rua Gerson Farias, 345, bairro Porto Dantas).