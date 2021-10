ABIH promove em Belo Horizonte 1º dia de ação road show “Viva Aracaju”

Um pedacinho de Aracaju invadiu o estado de Minas Gerais, na noite desta terça-feira, 26, com o road show “Viva Aracaju”, uma ação promovida pela Associação Brasileira de Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), em parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA). O primeiro dia da ação, que faz parte do Projeto de Promoção Nacional do Destino Turístico de Aracaju, capacitou os principais operadores de turismo de Belo Horizonte. A programação segue até amanhã, 28, com ações promocionais do destino da capital sergipana.

Durante a primeira noite de capacitação, a ABIH-SE exibiu o vídeo de apresentação do destino de Aracaju, com a exposição dos principais pontos turísticos, opções de passeios, cultura e culinária da capital sergipana, além de apresentações artísticas e lúdicas. Para a noite de hoje, 27, o road show reserva para a capital mineira, a capacitação de agentes de viagens, em parceria com a operadora Azul Viagens.

A diretora da operadora Zenithe, Mariella Miranda, que já conhece Aracaju, disse ter ficado impressionada com a estrutura da Orla de Atalaia. “Aracaju foi uma das melhores e mais bonitas surpresas do Nordeste, que tem um litoral maravilhoso. Mas, Aracaju com a sua orla, é super bem montada, uma orla que tem uma quadra de tênis pública, isso me encantou a primeira vez que fui. Viva Sergipe! Vamos a Aracaju, agora temos facilidades para chegar ao destino”, expressou a diretora.

O diretor da operadora Interpool Viagens, Paulo Testa, concorda que a capital sergipana tem muito a oferecer aos turistas. “O destino realmente é muito especial e que o mineiro quando vai, o brasileiro quando vai, volta maravilhado com o povo, com a receptividade, com a gastronomia, com os atrativos culturais, e com aquele mar maravilhoso”, declarou Paulo.

A vice-presidente da ABIH-SE, Daniela Mesquita, revelou que os operadores ficaram encantados com as belezas de Aracaju. “Foi uma noite extraordinária. Capacitamos os melhores operadores de Belo Horizonte, operadores de potencial de vendas para o nosso destino Aracaju. Com certeza, teremos um resultado positivo para os hotéis da ABIH-SE, fomentando toda a cadeia do turismo para o próximo verão”, disse a vice-presidente.

Por Innuve Comunicação