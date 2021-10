Conversas em Brasília não quebram expectativa

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O governador Belivaldo Chagas (PSD) não teria conversado sobre sucessão estadual ontem em Brasília. Reuniu-se com secretários e tratou de pautas importantes para ser definidas em Ministérios e favorecer a administração. Conversou com deputados e outros aliados que foram a Brasília e a informação que persistiu até à noite de ontem, durante o fechamento de “Plenário”, é de que as conversas não se aprofundaram na questão da escolha do candidato ao Governo, em 2022, indicado pela base aliada.

Claro que a política não deixou de ser um dos assuntos correntes, mas nada vazou a ponto de se chegar a conclusões. Hoje, entretanto, o papo é político até pelo motivo da reunião. O governador participa da solenidade de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG) no PSD e o momento é oportuno até para decisões nacionais da legenda, porque Pacheco se insere entre nomes da chamada terceira via que tentarão a disputa pela Presidência da República. Em seguida haverá troca de opiniões sobre as eleições, tendência da sigla em 2022, incluindo candidatos majoritários em todos os Estados e disputas proporcionais para Assembleias e Câmara Federal.

Até então as especulações são de que o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab estaria sem uma definição sobre a quem o partido apoiaria a presidente. Muitos marcam o Bolsonaro (sem partido) como contemplado, mas nos últimos dias falou-se em entendimento fechado com o ex-presidente Lula (PT). Com a possibilidade real de Rodrigo Pacheco entrar no páreo, não há o que se comentar sobre apoio nacional. O mais importante disso tudo é que se o PSD não estiver concorrendo ao Planalto, todos os Estados ficarão livres para escolher o nome que melhor convier na sua estrutura política.

Em Sergipe percebe-se uma redução nas especulações sobre candidatos ao Governo, mas há perspectiva sobre quem estará na cabeça da chapa. Há também conversas sobre o possível vice, que chegam às raias do surreal, mas apareceu um novo candidato ao Senado, ex-governador Jackson Barreto (MDB), mesmo com o ex-deputado André Moura se mantenha fortalecido para a disputa. O momento é de espera pelo que sairá da base aliada. Até o pré-candidato Rogério Carvalho (PT) está de atalaia, para fazer seu jogo político casa haja alguma ranhura entre os aliados, que também estiveram ao seu lado desde as eleições de 2018.

É um jogo e certamente ganhará quem melhor mexer com as pedras…

Belivaldo e Pacheco

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participa hoje, do ato de filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (MG) no seu partido. Pacheco trocou o DEM pelo PSB.

*** O ato de filiação do parlamentar ao partido presidido por Gilberto Kassab será no Memorial JK, em Brasília.

*** Pacheco é uma aposta de Kassab para a sucessão do presidente Jair Bolsonaro em 2022. O presidente do Senado, todavia, tem evitado se colocar publicamente como candidato.

Convite de Kassab

Belivaldo Chagas foi a Brasília, na segunda-feira, a convite do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab para a filiação de Pacheco no partido e aproveitou a terça-feira para tratar de interesses de Sergipe, ao lado do secretário Geral de Governo, José Carlos Felizola.

*** Também conversou com parlamentares de Sergipe e iniciou contatos sobre emendas do orçamento para 2022.

Teremos novidades

No escritório de representação de Sergipe em Brasília, ontem, Belivaldo se reuniu com os secretários José Carlos Felizola (Segg), Zeca da Silva (Seagri) e Denival Neto (Sead) além do presidente da Cohidro, Paulo Sobral.

*** Durante a reunião foi tratado de interesses relacionados ao desenvolvimento da Agricultura. Belivaldo faz suspense: “ainda nesta semana deveremos ter novidades”!

Esteve com Fábio

Belivaldo Chagas e Falizola estiveram com Fábio Mitidieri (PSD), mas não conversaram sobre eleições… “Ainda”.

*** – Tenho dito que no momento que ele entender ser melhor, iremos sentar e conversar. É hora de termos calma, disse Fábio.

*** – Eu entendo a pressa e ansiedade do agrupamento, mas vamos fazer tudo da melhor maneira, concluiu o deputado.

Fábio Henrique em repouso

Todos os parlamentares retomaram suas viagens semanais a Brasília, porque as sessões presenciais do Senado e Câmara voltaram ontem.

*** O deputado federal Fábio Henrique (PDT) não foi a Brasília porque está de licença médica rápida. Ele se submeteu a um procedimento cardíaco para evitar arritmia.

*** Tudo feito com sucesso em Aracaju e está de repouso, sua recuperação é boa e já deve retornar à ativa na próxima sexta-feira.

Muito difícil

Segundo um pré-candidato a deputado federal (pediu off) está todo mundo aguardando e olhando o movimento dos prováveis majoritários.

*** Para o pré-candidato, quem for disputar o Governo deixa os candidatos a deputado olhando e avaliando.

*** Admite que não haja nada definido e que o momento requer muita paciência para tomar posição. Eleição para Câmara e Assembleia será muito difícil.

A caminho do Senado

O ex-prefeito João Augusto Gama (MDB) incentiva o ex-governador Jackson Barreto (MDB) a disputar o Senado. Vê que o momento é bom para ele.

*** Aliás, Jackson Barreto se encontra em Brasília para reunião com a direção do MDB, exatamente para tratar de sua candidatura a senador pelo partido.

*** Jackson estava pronto a trocar o MDB pelo PSD, mas com a convicção de disputar o Senado resolveu permanecer em sua sigla e ter o apoio para candidatura.

Marcio e o Senado

Membro do PT insiste que o ex-deputado federal Márcio Macedo continua trabalhando para ser o candidato ao Senado, com o objetivo de fortalecer o partido.

*** Apoia o argumento de que o ex-presidente Lula, se eleito, vai precisar de uma bancada forte no Congresso para apoiar o seu Governo.

*** Diz que Márcio trabalha para participar da chapa majoritária e não vê problema em disputar com chapa puro sangue.

Alessandro e relatório

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) anuncia o relatório aprovado! E diz que a CPI deu voz para as vítimas e familiares. Deu espaço para a ciência e os profissionais de saúde.

*** – Provou a conduta criminosa de Bolsonaro e seus parceiros. Um governo onde empatia e competência estiveram ausentes, mas sobraram corrupção, mentiras e maldades, disse.

Fica marca terrível

O senador Rogério Carvalho (PT) admite que “não foi à omissão que nos levou a 605.884 mortos. Foi à ação dolosa de quem dirigia o Brasil nesse período que levou a essa marca terrível”.

*** – Que fica marcada, que fica registrada na história como um dos momentos mais macabros da vida deste jovem país chamado Brasil, disse o senador.

Candidatos em Tobias

O presidente da Câmara Municipal de Tobias Barreto, Gal de Filó (PSD), colocou seu nome à disposição do grupo do prefeito Dílson de Agripino, para disputa vaga na Assembleia Legislativa.

*** Já Kaká Santos (DEM) – ex-candidato à vice-prefeito de Diógenes Almeida – anunciou que pode sair candidato a deputado estadual mas não quer apoio de Dílson e do próprio Diógenes. Dará um voo independente.

*** O vereador Neguita (MDB) também vai tentar vaga na Assembleia e gostaria de ter o apoio de ex-prefeito Diógenes Almeida.

PL se organiza

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, disse ontem que o PL está se organizando: “Temos uma chapa já completa para deputado federal e estamos já finalizando a estadual”.

*** Fracisquinho acrescenta que “a candidatura majoritária estamos avaliando como vamos proceder, o agrupamento é que vai definir, todo mundo junto será ouvido e nós vamos buscar o que é melhor”.

*** Disse que o PL está conversando com muita gente, de forma sigilosa para adotar uma posição.

Pode ser majoritário

Valmir de Francisquinho disse que está percorrendo o Estado e dando entrevistas a rádios do interior: “alguma coisas estou mostrando, outras não, porque a gente sabe que nesse momento precisa buscar recursos para seus municípios”.

*** Revela, entretanto, que o seu nome tem uma “aceitação espontânea da população de um modo em geral, de várias classes profissionais e do povo. Sente que há um desejo comum de renovação no Estado”.

*** – Tenho encontrado esse carinho e afeto do povo, então vamos andar e no ano que vem a gente decide. Se realmente as pessoas mantiverem essa vontade de mudar, estamos à disposição e me colocarei como candidato, se não nos colocaremos como candidato proporcional, disse.

Giro pelas redes sociais

Maynard – Após pedido de Alessandro Vieira, Renan inclui senador Heinze na lista de possíveis indiciados e provoca reações.

O Antagonista – Senador Edu Girão diz que o senador Alessandro Vieira não tem “moral” para sugerir indiciamento de Heinze.

Portal Terra – Apresentador do JN, William Bonner, quebra regra da TV Globo e detona fala de Bolsonaro: “Absurda!”

Blog do Noblat – Renan Calheiros lista ganhos da comissão como a abertura de investigação por parte do TCU e CGU, com base em informações da CPI.

Diogo Maynard – Advogado Reale Júnior: ‘Banir o presidente Bolsonaro das redes é uma forma de prisão preventiva’.

Igor Gadelha – Apesar das tentativas de acordo, grupo majoritário da CPI da Covid chegou à votação do relatório final ainda em atrito.

Jornal do Globo – Deputada Tabata Amaral acusa Eduardo Bolsonaro de difamação em queixa-crime apresentada ao STF.

Estadão – Paulo Guedes diz que Petrobrás não valerá mais nada daqui a 30 anos e defende venda da empresa.