Eduardo Lima se emociona ao falar na tribuna da Câmara

Na manhã desta quarta-feira, 27, ao se posicionar na tribuna da Câmara de Vereadores, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), viu passar um filme por sua cabeça.

Em seu discurso o parlamentar recordou o período da campanha eleitoral e fez uma homenagem para sua genitora Marisa Lima. No auge dos trabalhos da campanha e em meio a pandemia no ano passado a mesma ficou internada durante 23 dias numa UTI por complicações da Covid-19, lutando para viver, infelizmente ela não resistiu e veio a falecer.

O parlamentar visivelmente emocionado no momento de sua fala, lembrou das pessoas que também perderam suas vidas, familiares e amigos, em Aracaju, no Brasil e no mundo! Comentou que ao acordar pensa em quantas pessoas despertam sem ter o que comer e quantas hoje estão vivendo em situação de vulnerabilidade.

“Se hoje estou nesta tribuna minha mãe é uma grande responsável por isso, eu vou trabalhar incansavelmente, indo à periferia, buscando aqueles que sofrem, colocando meu mandato à disposição do povo aracajuano” destacou o vereador.

