Fiscais do Transporte Intermunicipal do DER recebem certificado

Quarta-Feira, 27 de Outubro de 2021

A Diretoria de Transportes Intermunicipal, Ditransp, realizou na tarde de ontem (26), a solenidade de entrega dos certificados do 1º Curso de Aperfeiçoamento para os fiscais do Transporte Intermunicipal, do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER). O treinamento teve como finalidade ampliar a capacidade de atuação dos fiscais do transporte público, visando garantir mais segurança e qualidade aos motoristas e passageiros. Os diretores do DER Anderson da Neves, Igor de Albuquerque e Everton Menezes fizeram a entrega dos certificados.

De acordo com o diretor-presidente do DER, Anderson das Neves, o curso é fundamental para que esses profissionais possam exercer sua função com competência e responsabilidade. “O relacionamento dos fiscais com os demais trabalhadores desse segmento, o atendimento aos usuários e motoristas são fatores essenciais para o sucesso do trabalho, bem como dominar a legislação vigente são algumas das atribuições que devem ser seguidas em sua plenitude por quem fiscaliza o transporte público”, frisou.

O 1º Curso de Aperfeiçoamento teve início no dia 19, seguiu no dia 21 e foi finalizado na tarde de ontem, 26, no auditório da Autarquia. O professor José Fernando dos Santos Oliveira foi o responsável por ministrar as aulas teóricas e práticas do treinamento. “Foi uma experiência ímpar e uma imensa satisfação participar desse evento como ministrante. Ao finalizar o treinamento, tenho a certeza do dever cumprido”, salientou.

Durante o último dia de curso, os alunos participaram de aulas práticas e receberam orientações do passo a passo da legislação, além de serem avaliados através de um questionário sobre tudo que aprenderam no curso. O diretor do Ditransp, Everton Menezes, ressaltou a iniciativa positiva do DER. “Podemos dizer que o curso foi um somatório de forças de todos os que fazem o DER e a Ditransp. É muito importante trazer para os fiscais do transporte público a possibilidade de treinamento para o aperfeiçoamento do trabalho e, assim, possibilitar um novo olhar para essas questões de relacionamento com os usuários e os motoristas do setor”, salientou.

O curso para aperfeiçoamento dos fiscais de transportes do DER, contou com 11 participantes, entre eles o fiscal Marcos Antônio Prudente Araújo, que saiu satisfeito com o resultado. “Nós, fiscais, temos a consciência que representamos os interesses do usuário de transporte intermunicipal, por isso, precisamos estar cada vez mais atualizados para que possamos ofertar um serviço de qualidade”, pontuou.

Fonte e foto DER