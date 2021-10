Jornada das Águas: em Sergipe, Governo Federal apresenta obra do Canal do Xingó, em Propriá

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estará nesta quarta-feira (27) em Propriá (SE) para apresentar detalhes da obra do Canal do Xingó, empreendimento que vai garantir o abastecimento de água para aproximadamente 3 milhões de pessoas. A obra será executada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), instituição vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e atenderá os municípios de Paulo Afonso e Santa Brígida, na Bahia, e Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.

A agenda integra a programação da Jornada das Águas – evento que partiu da nascente histórica do Rio São Francisco, no norte de Minas Gerais, e já passou por Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e, agora, Sergipe e ainda seguirá para Alagoas. Em cada um desses estados, o MDR vem apresentando anúncios e entregas de obras de infraestrutura hídrica, preservação e recuperação de nascentes e cursos d’água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios, além de mudanças normativas que vão revolucionar a maneira como o brasileiro se relaciona com a água.

Ainda em Propriá, o ministro Rogério Marinho vai apresentar o novo Marco Hídrico, que já está pronto e será enviado em breve ao Congresso Nacional. A iniciativa tem como objetivos principais garantir melhor aplicabilidade dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, alocação mais eficiente da água em bacias críticas e consequente melhoria da disponibilidade da água em quantidade e qualidade para usos múltiplos, além de mais sustentabilidade e atratividade para investimento privados na expansão da infraestrutura hídrica nacional.

As ações de preservação, conservação e recuperação de bacias hidrográficas também estão contempladas na Jornada das Águas. Em Propriá, será realizado peixamento de cerca de mil pitus, maior camarão de água doce nativo do Brasil. Os animais foram reproduzidos no Centro Pesqueiro da Codevasf. Ainda na cidade sergipana, o ministro Rogério Marinho fará visita a uma exposição de produtos locais.

Outra entrega desta quarta-feira é a regulamentação dos artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 1.052, de 19 de maio de 2021, que define aspectos relevantes para o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Regional Sustentável. O anúncio da criação do fundo foi realizado na última quarta-feira (20). A ferramenta vai possibilitar a ampliação dos investimentos em infraestrutura em todo o Brasil.

Saneamento

Já em Japoatã, o MDR inaugura o Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da cidade. A obra recebeu investimento federal de R$ 6,8 milhões e vai beneficiar mais de 4,3 mil pessoas. Além disso, será assinada ordem de serviço para o início da implantação do SES da cidade de Cedro. O investimento federal na obra é R$ 7,1 milhões. Essa ação irá beneficiar cerca de 5 mil pessoas e a previsão de entrega é em dezembro de 2022.

SERVIÇO

Jornada das Águas em Sergipe

Data: 27 de outubro (quarta-feira)

Inauguração de obra de saneamento de Japoatã e assinatura de Ordem de Serviço para obra de saneamento em Cedro

Horário: 9h

Local: Estação de Tratamento de Esgoto de Japoatã

Endereço: Estação de Tratamento de Esgoto – SE 204 km – Japoatã (SE)

Anúncio do Novo Marco Hídrico, apresentação do Canal do Xingó, peixamento de pitus e visita à exposição de produtos locais

Horário: 11h

Endereço: Avenida Pref. Nelson Melo, em frente ao Restaurante Beira Rio – Propriá (SE)

