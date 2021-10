Machado diz que obras do Canal de Xingó são “revolucionárias”

O presidente do Democratas em Sergipe, José Carlos Machado, afirmou em entrevista ao site AjuNews, que os parlamentares sergipanos devem entender a importância do Canal de Xingó para o estado e torceu para que não falte recursos para execução das obras. As declarações foram feitas durante a inauguração da obra de saneamento básico no município de Japoatã, que conta com a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de outras figuras políticas, nesta quarta-feira (27).

De acordo com Machado, o Canal de Xingó é a principal obra do ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, que idealizou o projeto, mas não chegou a executá-lo. Apesar disso, o presidente do DEM reitera seu importante papel nas obras que, segundo ele, são revolucionárias por trazer “novas perspectivas para o desenvolvimento regional” e “segurança hídrica para o estado por 70 anos”.

O projeto do Canal de Xingó foi idealizado pelo ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, e vem sendo executado através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Fusão do DEM e PSL

Machado também comentou sobre a fusão do partido presidido por ele, no estado, com o PSL. Segundo ele, a mudança foi impulsionada pelo “instinto de sobrevivência” no cenário político. Ele também alegou que é difícil avaliar se o DEM foi ou não prejudicado pela união dos partidos.

Machado afirmou em entrevista ao site, que o ex-deputado federal André Moura se prontificou a conversar para definir comandos. Com a fusão prestes a ser legitimada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente nacional do União Brasil indicou o ex-parlamentar para assumir a presidência da executiva estadual do partido.