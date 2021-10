PC, PM e Ibama apreendem 59 pássaros silvestres em Aracaju

A Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) realizou uma operação conjunta, em Aracaju, que resultou na apreensão de 59 pássaros silvestres que estavam presos em gaiolas. A ação policial contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) e da Força Tática do 1°Batalhão de Polícia Militar (1º BPM). O caso ocorreu nessa terça-feira (26).

A informação passada à delegacia foi de que havia uma casa situada no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria, que possuía cerca de 60 pássaros silvestres criados em gaiolas.

Chegando ao local, as equipes policiais da Depama constataram o crime ambiental. Diante do flagrante e da quantidade de pássaros localizados, foi necessário o apoio do Pelotão Ambiental, do Ibama e da Força Tática do 1° BPM.

Após a apreensão dos pássaros, o responsável por manter os pássaros nas gaiolas foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o procedimento policial e o encaminhamento ao Poder Judiciário. As aves foram levadas ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (Cetas), onde vão receber tratamento especializado.

Fonte e foto SSP