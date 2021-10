Polícia Civil prende suspeito de tentativa de latrocínio em Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Fábio da Silva Santos, conhecido como “Gago”. Ele é suspeito de tentativa de latrocínio. A prisão ocorreu na noite dessa terça-feira (26), em Estância.

De acordo com as informações policiais, os agentes receberam a informação de que o suspeito estaria na BR-101, no município de Estância. De posse das informações, a equipe iniciou as buscas e localizou o investigado.

Segundo as investigações, o crime foi praticado no dia 30 de outubro de 2017, no conjunto Nivaldo Silva, também em Estância. Na investida criminosa, o suspeito teria desferido um golpe de faca contra a vítima e levado uma bicicleta.

O investigado foi preso e encaminhado para Aracaju, onde já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP