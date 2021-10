Prefeitura de Barra dos Coqueiros promove 1º Seminário de Microempreendedor Individual e lança projeto “Empreender Barra”

O 1º Seminário de Microempreendedor Individual promovido pela Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por intermédio da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), aconteceu nesta quarta-feira, 27, na Quadra Poliesportiva da Escola Municipal João Cruz. A abertura do evento contou com a participação do prefeito Alberto Macedo. “Esse evento é mais uma conquista para o povo da Barra [dos Coqueiros] e também mais uma oportunidade de capacitar a nossa gente”, destacou Alberto.

Durante o seminário houve a palestra da especialista em Gestão da Educação, credenciada pelo Sebrae na área de políticas públicas, Mirya Córdova, que abordou o tema: Oportunidade de negócio: Como prestar serviço para a Prefeitura. Em seguida, o contador Tributarista; Bacharel em Direito; Perito; Consultor Financeiro e Tributário; consultor e Instrutor SEBRAE/SE, Rodrigo Dias Rosa, falou sobre Tributação para MEI.

Na oportunidade, o prefeito Alberto Macedo lançou o projeto “Barra Empreender”, e consequentemente, autorizou a publicação do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Microempreendedores individuais formalizados, interessados em prestar serviços à Prefeitura de Barra dos Coqueiros, em sistema de rodízio dos profissionais e conforme demanda.

“Em breve estaremos contratando microempreendedores, através do projeto ‘Empreender Barra’ para prestar serviços de pequenos reparos para a Prefeitura, como: pintura, alvenaria, eletricidade. Além disso, também estaremos lançando a Sala do Empreendedor do Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) em nosso município. Esses dois instrumentos ajudarão a gerar emprego e renda, melhorando ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou o secretário municipal de Indústria e Comércio, Thiago França.

De acordo com o representante e analista técnico do SEBRAE, Bruno Leonel, é uma satisfação ver a Prefeitura de Barra dos Coqueiros começando a desenvolver políticas públicas em prol do desenvolvimento local, e criando ambientes favoráveis para microempresa e para o microempreendedor individual. “A chamada pública para que microempreendedores se formalizem é uma política pública muito importante para o município. Depois que esses microempreendedores locais estiverem cadastrados e credenciados e que rodar a chamada pública de pequenos reparos, eles poderão prestar serviços para a Prefeitura. Com isso, tanto o município ganha quanto os microempreendedores, porque o dinheiro que eles irão receber da Prefeitura pelo trabalho prestado será gasto no próprio município, contribuindo com a economia local”, disse Bruno.

A mesa do evento foi composta pelo prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo; pelo secretário municipal de Indústria e Comércio, Thiago França; pela secretária municipal de Governo, Taline Matias; pelo secretário municipal de Planejamento, Augusto Goes; pelo vereador e representante do Poder Legislativo, Eduardo Borges; pelo representante do SEBRAE/SE, Bruno Leonel; e pelo agente de desenvolvimento SEBRAE do município, Pedro Ivo.

Fonte e foto assessoria