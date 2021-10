Prefeitura lança projeto empreender Barra nesta quarta-feira

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros lança nesta quarta-feira, 27, o Projeto Empreender Barra. Esse projeto tem como base a Lei Complementar 001/2021 das Micro e Pequenas Empresas, que institui no município o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aos Microempreendedores Individuais – MEI -, Microempresas – ME – e Empresas de Pequeno Porte – EPP. O lançamento acontecerá na quadra de esporte da Escola Municipal de Ensino Fundamental João Cruz, localizada na Av. Moisés Gomes Pereira, 260, na Barra dos Coqueiros, a partir das 9h.

Esse projeto é voltado para microempreendedores que queiram prestar serviços para a Prefeitura. Para ficar mais claro, basicamente a Prefeitura contratará a prestação de serviços desses microempreendedores para serviços de pequenos reparos. A exemplo de pintor, eletricista e carpinteiro. “Importante destacar que o Projeto Empreender Barra faz parte do Plano de Governo do prefeito Alberto Macedo, visando o desenvolvimento do empreendedorismo e a prestação de serviços por empresários da Barra dos Coqueiros. O Projeto Empreender visa incentivar o fortalecimento da economia local e aumentar a participação de pequenos negócios nas compras públicas, contribuindo para a transformação social”, explica o secretário Municipal de Indústria e Comércio, Thiago Sena França.

EVENTO

Neste mesmo dia, a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae -, realizará o I Seminário Microempreendedor Individual. O seminário tem como objetivo principal apresentar aos microempreendedores do município as vantagens de ser MEI.

Haverá a palestra do contador Tributarista; Bacharel em Direito; Perito; Consultor Financeiro e Tributário; consultor e Instrutor SEBRAE/SE, Rodrigo Dias Rosa, sobre Tributação para Mei. Em seguida, a especialista em Gestão da Educação, credenciada pelo Sebrae na área de políticas públicas, Mirya Córdova, abordará o tema: Oportunidade de negócio: Como prestar serviço para a Prefeitura.

