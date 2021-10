Prefeitura oferta vacina contra a febre amarela em oito Unidades Básicas de Saúde da capital

Na rede municipal de saúde da capital, a vacinação é um serviço porta aberta, gerido pela Secretaria da Saúde de Aracaju (SMS), com calendário ativo durante todo o ano na capital e 18 tipos de imunizantes de rotina, além da adesão às campanhas nacionais realizadas pelo Ministério da Saúde. E entre os imunizantes que são ofertados, a vacina contra a febre amarela está disponível em oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de 8h às 16h, com dias específicos para aplicação.

Por Sergipe não fazer parte das áreas de risco para a doença, a vacina contra a febre amarela é disponibilizada apenas para as pessoas que precisam viajar para essas áreas ou que farão em viagens internacionais, mediante comprovação. Entre 2019 e 2021, a SMS aplicou 6.763 doses dessa vacina.

São aceitos como comprovação para acesso à vacina: cópia da passagem aérea ou rodoviária, da reserva de hospedagem, inscrição de evento ou ainda um comprovante de residência, caso a viagem seja para casa de familiares que residem nessas áreas. No momento da vacinação também é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina.

“Importante que a pessoa busque se vacinar com o prazo mínimo de dez dias de antecedência à viagem, para que haja um tempo hábil para a imunização. Estão aptos a vacinar pessoas com idade a partir dos nove meses de vida”, orienta o coordenador do Programa Municipal de Imunização da SMS, Yuri Belchior.

Desde o ano passado, o Ministério da Saúde preconiza que crianças com idade entre nove meses e quatro anos, que precisam viajar para áreas endêmicas recebam a primeira dose, e ao completar quatro anos, recebam a dose de reforço. Após essa idade, todas as pessoas que necessitam se deslocar para essas áreas recebem dose única, que confere proteção ao longo da vida.

Onde se vacinar

No horário de 8h às 16h, as salas de vacina das seguintes Unidades Básicas de Saúde estão abertas para a imunização contra a febre amarela: UBS Augusto César Leite, no Santa Tereza (às segundas e quartas-feiras); UBS Celso Daniel, no bairro Santa Maria (às segundas e quintas-feiras); UBS Joaldo Barbosa, no bairro América (às terças e quartas-feiras); UBS Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos (às segundas e quintas); UBS Maria do Céu, no Centro (às terças e sextas); UBS Renato Mazze Lucas, no Santos Dumont (às segundas e terças); UBS José Calumby Filho, no Jardim Centenário (somente às quartas-feiras); e UBS Dona Sinhazinha, no Grageru (também somente às quartas-feiras).

Restrições

Idosos 60+, mulheres grávidas (em qualquer período gestacional), lactantes, pessoas com doenças autoimunes e portadores de HIV devem apresentar relatório médico que indique que não há contraindicações para receber a vacina.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra a febre amarela não pode ser aplicada em: pessoas com imunossupressão secundária à doença ou terapias; imunossupressoras (quimioterapia, radioterapia, corticoides em doses elevadas); pacientes em uso de medicações anti-metabólicas ou medicamentos modificadores do curso da doença; transplantados e pacientes com doença oncológica em quimioterapia; pessoas que apresentaram reação de hipersensibilidade grave ou doença neurológica após dose prévia da vacina; pacientes com história pregressa de doença do timo; e pessoas com reação alérgica grave ao ovo.

Foto assessoria