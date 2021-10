Prefeitura promove tarde circense na Biblioteca Ivone de Menezes nesta quarta, 27

A comunidade do conjunto Augusto Franco, no bairro Farolândia, terá uma tarde de imersão no mundo circense na Biblioteca Municipal Ivone de Menezes Vieira, nesta quarta-feira, 27. O espaço, localizado na praça Major Edeltrudes Teles, no final de linha do Augusto Franco, abrirá a programação semanal da Maratona Cultural.

Na programação preparada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), duas apresentações estão agendadas para o período da tarde: “Encontro e Reencontro”, da Cia Os Tripulantes, e “Arte Circense para a Vida”, de Matheus Power. Abertos ao público geral, os espetáculos serão realizados às 16h e 17h, respectivamente.

O acesso à biblioteca é gratuito e para participar o público deve cumprir todas as medidas sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus, como uso de máscara, higienizar as mãos com álcool em gel e manter distanciamento de outras pessoas da plateia.



Maratona Cultural

A Maratona Cultural de Aracaju é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju com objetivo de circular as apresentações e produtos artísticos de artistas das cadeias produtivas locais, sobretudo aqueles contemplados em editais da Lei Aldir Blanc.

Além da Biblioteca Ivone de Menezes Vieira, a Funcaju tem promovido encontros culturais e apresentações artísticas no Centro Cultural, localizado na praça General Valadão, no Centro. Para acompanhar toda a programação da Maratona, basta acessar o site maratonaculturalaju.com.br ou o perfil da Funcaju no Instagram.