Saúde distribui para os municípios mais de 92 mil vacinas contra a Covid-19, nesta quarta

Nesta quinta, 27, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu para os municípios 92.430 doses de imunizantes da Pfizer. As vacinas irão fortalecer o processo de imunização dos sergipanos contra a Covid-19. A remessa enviada foi destinada à aplicação de segunda dose e o reforço para idosos e profissionais da saúde.

Com esse novo envio, chega a 3.485,945 o total de vacinas distribuídas aos 75 municípios. Conforme o último boletim epidemiológico elaborado pela SES, o Estado vacinou com a primeira dose 73,32% da população, o que representa 1.660.029 pessoas. Com a imunização completa, 48,41% da população já foi vacinada. Foram aplicadas 63.861 doses de reforço.

Sergipe segue avançando com a vacinação na população alvo definida pelo Ministério da Saúde, que são as pessoas com 18 anos a mais, bem como adolescentes de 12 a 17 anos. Além disso, está sendo aplicada a dose de reforço em idosos e profissionais da saúde.

