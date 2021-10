Secretaria de Estado da Saúde recebe mais imunizantes contra covid, da Pfizer, nesta quarta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu no início da tarde desta quarta-feira, 27, mais uma remessa de imunobiológicos contra a Covid-19. Foram 5.850 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao Aeroporto de Aracaju às 12h20, em voo da empresa Gol.

Com esse novo lote que será destinado para aplicação de segunda dose, a SES contabiliza 3.494.975 doses recebidas do Ministério da Saúde até o momento. Para os municípios sergipanos já foram encaminhadas 3.393.515 doses, deste quantitativo o número de primeiras dose aplicadas é 1.660.029, segundas dose somam 1.082.351, doses única foram 40.125 e doses de reforço totalizam 63.861.

Sergipe é o terceiro estado no nordeste que mais vacina contra a Covid-19, chegando a quase 50% da população totalmente imunizada, abaixo somente dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte.

Informações e foto SES