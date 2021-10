Semed presta homenagem à pequena Lorrany na Emef

A manhã desta quarta-feira, 27, na Emef Papa João Paulo II, no Santa Maria, foi marcada pelo ato solene em homenagem à ex-aluna Lorrany Kethilly Santos, 6 anos, assassinada por um vizinho no último dia 20.

A homenagem, marcada por muita emoção, reuniu familiares, alunos e professores. Como forma de perpetuar a lembrança de Lorrany, que estudou na escola desde 2019, o retrato dela foi pintado no muro da área externa.

Secretária municipal da Educação, Cecília Leite participou da homenagem e comenta que o momento ainda é de muita dor pela perda de Lorrany, que era aluna da rede municipal de Aracaju e tinha todo o futuro pela frente.

“Aproveito para reafirmar a importância de proteger os direitos de nossas crianças e o papel da educação nesse processo. Nosso apelo é que essa tragédia pare aqui, que outras crianças não tenham seus direitos desrespeitados. E temos que trabalhar juntos, família, escola e toda a sociedade para garantir o cuidado e a proteção das nossas crianças e adolescente”, enfatiza a secretária.

A diretora da Emef Papa João Paulo II, Silvana dos Santos, conta que o ato foi um momento simbólico, independente da religião, para fazer uma oração coletiva pela aluna Lorrany.

“A escola se solidariza com a família, com a comunidade, e se une para somar neste momento tão difícil. Aqui nós temos primos, amigos, vizinhos, mães de outros alunos que sofrem a dor dessa perda. A escola faz parte do bairro e da vida da comunidade, então não podíamos nos eximir dessa função social de estar junto neste momento”, expressa.

Além da homenagem à ex-aluna, a solenidade teve como objetivo alertar pais e professores para proteger os direitos e a vida das crianças. “Nós sabemos que socialmente as crianças são a parcela mais vulnerável, então é fundamental que os adultos prestem atenção aos sinais, que possamos ouvir nossas crianças, seja na escola ou em casa, para evitar que outras tragédias como essa aconteçam”, ressalta Silvana.

