SES divulga 1ª lista provisória classificados para médicos

Foi divulgado nesta terça-feira, 26, o resultado da 1ª lista provisória do credenciamento para contratação de profissionais Médicos. O candidato terá o prazo de 48 horas para entrar com recurso, utilizando formulário próprio disponível no site da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Após análise dos recursos, será publicada a lista definitiva, onde será considerada apenas a primeira inscrição, caso o candidato tenha feito mais de uma inscrição para a mesma unidade e o mesmo cargo.

O objetivo é credenciar profissionais de todas as especialidades médicas para atuarem durante um ano, podendo ser renovado por mais um ano. Apesar do candidato indicar a Unidade Hospitalar que gostaria de trabalhar, a lotação fica condicionada à necessidade da Secretaria de Estado da Saúde.

Orientações para recurso

O período de recursos administrativos começa nesta terça-feira, 26, e termina às 15h da quinta-feira, 28. O candidato que desejar interpor recurso contra resultado provisório do processo irá dispor de um formulário próprio disponível no site da SES, disponibilizado no endereço eletrônico: www.ses.se.gov.br – Seção Credenciamento Médico 2021, que deverá ser preenchido e encaminhado em anexo para o e-mail: credenciamentomedico2021@saude.se.gov.br, não sendo aceito outros meios.

Não serão aceitos recursos enviados após o prazo estipulado ou entregues de qualquer outra forma que não seja estabelecida no edital.

Clique aqui e acesse o Formulário de Recurso