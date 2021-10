Shopping Jardins, Cemise e NOS Oncoclínicas realizam live

Transmissão ao vivo acontece na quinta-feira, 28 de outubro, pelo perfil @ShoppingJardins no Instagram

O Shopping Jardins chama a atenção da população para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, iluminando a sua fachada de rosa, e promove a live ‘Câncer de mama: existe prevenção?’ em parceria com a Cemise e NOS Oncoclínicas. A transmissão ao vivo acontecerá na próxima quinta-feira, 28 de outubro, às 19h30, pelo perfil @ShoppingJardins no Instagram.

A live contará com a participação das médicas mastologistas Luciana Machado e Denise Brandão e do oncologista Rafael Lessa e será mediada pela psicóloga Kelly Sousa, diagnosticada com câncer de mama aos 32 anos. Durante o bate-papo, o público terá a oportunidade de tirar dúvidas e interagir com os especialistas.

Integrando a programação do Outubro Rosa, o Shopping Jardins realiza campanha em benefício da Associação dos Amigos da Oncologia (AMO) e convida as famílias a contribuírem com a instituição que há 25 anos presta assistência a pacientes em tratamento contra o câncer. Até o dia 31 de outubro, a população tem a oportunidade de realizar doações para a AMO de maneira prática e rápida, acessando a plataforma Shopping Jardins Online. Basta escolher uma das sacolas e finalizar o pedido que a colaboração será integralmente destinada à entidade e ajudará a transformar a história de milhares de pessoas.

Foto: Divulgação