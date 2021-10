Sindicato dos Bancários denuncia as demissões e filas nas agências do Bradesco em Aracaju

A onda de demissões de funcionários e funcionárias e as filas quilométricas nas agências do Bradesco foram denunciadas pelos dirigentes do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEEB/SE) e da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB/SE) em ato relâmpago na manhã desta quarta-feira (27/10). A manifestação aconteceu na agência do Bradesco do Hiper Bompreço, localizada na Avenida Gonçalo Prado na cidade de Aracaju. Em seguida ao ato, os sindicalistas se reuniram com empregados e empregadas da agência.

A imprensa local (rádio, televisão e sites) repercutiu a manifestação da categoria que reage a onda de demissões em massa no Bradesco.

Para demonstrar repúdio e buscar o apoio dos clientes e da população em geral, além do ato, o sindicato também contratou carro de som para informar sobre o lucro e ao mesmo tempo o número de desligamento de empregados (as) no banco. Nacionalmente, nas redes sociais, o movimento nacional dos bancários tem usado a hashtag #QueVergonhaBradesco.

Dos dados oficiais, mesmo na pandemia e com um lucro de mais de R$ 12, 8 bilhões, no 1º semestre de 2021, o Bradesco fechou 8.547 postos de trabalho e 1.088 agências (em doze meses), causando transtornos aos clientes com filas gigantes. Em Sergipe, apenas em 2021, o banco botou para fora 14 funcionários (as).

“Não vamos dar tréguas aos empresários do sistema financeiro. Eles precisam contratar mais trabalhadores (as) para atender mais rápido e melhor a população nas agências bancárias. Reduzindo o número de empregados e empregadas, os clientes passam a ficar cada vez um maior tempo nas filas para ser atendidos. E sem novas contratações, funcionários (as) são obrigados (as) as trabalhar cada vez mais, com metas abusivas”, afirma a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira.

“Em vez de valorizar o trabalho, o Bradesco joga o funcionário para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). E não justifica essa política de redução de quadro, isso porque em apenas seis meses, o Bradesco lucrou cerca de R$ 12 bilhões. Com esse lucro exorbitante, ao demitir, o banco ampliar o tempo dos clientes nas filas. Somos também solidários aos clientes e pedimos o apoio à população contra essa política do Bradesco, porque temos consciência da prática abusiva do banco com cobranças de juros e taxas dos serviços prestados. Nós do sindicato protestamos não apenas para defender os direitos da nossa categoria, mas também do direito do cliente de ser atendido dignamente”, afirmou o diretor Jurídico do SEEB/SE e funcionário do Bradesco, Everton Castro.

Por Ascom do SEEB/SE