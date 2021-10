Vacina contra Covid-19 em Aracaju: Confira onde vacinar com a Pfizer e Astrazeneca nesta quarta

Nesta segunda-feira (27) poderão receber a dose de reforço aqueles idosos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 10 de maio.

Pessoas com imunossupressão acima dos 18 anos também poderão tomar a dose de reforço. Já a antecipação da Pfizer valerá para todos que estão agendados para receber a segunda dose até o dia 30 de novembro.

A vacinação contra a Covid-19 iniciou no dia 19 de janeiro, em Aracaju, com profissionais de saúde da linha de frente e idosos de instituições de longa permanência.

Quem pode ser vacinado

1ª dose para pessoas a partir de 12 anos; 2ª dose de todas as vacinas, com antecipação da Pfizer e da AstraZeneca para todos que estão agendados para dia 30 de novembro; 3ª dose para idosos e profissionais de saúde que tomaram a segunda dose até o dia 10 de maio; pessoas com imunossupressão acima dos 18 anos, que tomaram a segunda dose a mais de 28 dias.

Locais de vacinação

Os dois drives-thru – Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores – e 10 pontos fixos: Estação Cidadania (Bugio), Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial), Unidade Básica de Saúde (UBS) Anália Pina (Almirante Tamandaré), auditório da escola Presidente Getúlio Vargas (Siqueira Campos), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Shopping Riomar (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Roberto Paixão (17 de Março) e UBS Santa Terezinha (Robalo).