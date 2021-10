Vereador desmente Fake News que o acusava de ter votado contra novos empregos em Aracaju

Por conta das necessárias reformas, e também da pandemia do coronavírus, a Câmara Municipal de Aracaju retornou apenas esta semana às suas atividades em sua total normalidade, depois de um longo período de pausa. Pela primeira vez o vereador Cícero do Santa Maria discursou de forma presencial CMA e contou um pouco sobre alguns detalhes da sua trajetória que envolveu a sua luta sindical, social, até se tornar vereador de Aracaju pelo (PODEMOS).

Mas, dedicou a maior parte do seu pronunciamento a desmentir uma fake news que dizia que o vereador e mais alguns colegas teriam votado contra a criação de empregos em Aracaju. ” Esse projeto foi reprovado na Comissão de Justiça, nem chegou até a votação e ainda me colocaram como vereador do PDT, quem criou tem que estudar mais pra aprender a fazer fake news” afirmou.

Cícero relatou que por conta da notícia falsa e compartilhada chegou a receber diversas críticas da população através das redes sociais, mas lembra a todos que já fez inúmeras visitas a empresas e empresários pedindo por empregos para os aracajuanos, as quais foram relatadas na própria Câmara em seus pronunciamentos. “Votarei em qualquer projeto que for beneficiar a população seja da situação ou oposição, pra mim nessa casa não tem oposição, respeito todos porque sei que todos estão a favor dos aracajuanos”, disse Cícero.

Por Carlos Ferreira