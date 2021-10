Vereador Leandro da Renovação declara apoio a pré-candidatura de Neto Batalha a deputado estadual

Uma das maiores lideranças políticas do município de São Cristóvão, o vereador Leandro da Renovação, usou a tribuna da Câmara de Vereadores para declarar apoio a pré-candidatura de Neto Batalha ao cargo de deputado estadual. Também vereador em São Cristóvão, Neto já havia ganhado apoio da bancada de oposição para as eleições de 2022. “É mais um incentivo para nossa caminhada. Leandro é um parlamentar respeitado, está no segundo mandato e nas últimas eleições foi o terceiro mais votado na cidade histórica”, destacou o pré-candidato.

Em discurso na Câmara de São Cristóvão na noite desta terça-feira, 26, Leandro afirmou que considera Neto Batalha como um filho. “É jovem, tem visão política e está empolgado em fazer algo diferente no estado de Sergipe, por isso entendo que o nome dele é o melhor para o nosso município ser bem representado na Assembleia Legislativa”, acrescentou.

Experiente no cenário político, Leandro da Renovação coordenou a campanha do deputado federal Laércio Oliveira em São Cristóvão. Na época, conquistou 3.248 votos e posteriormente apoio em Brasília para as demandas da cidade histórica. Ele também ocupa o cargo de supervisor de segurança privada da empresa Multseg, sendo um defensor da geração de emprego e renda no município.

Fonte e foto assessoria