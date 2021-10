Vice-prefeito Paulo Júnior vai a Brasília em busca de recursos

O vice-prefeito de São Cristóvão, Paulo Júnior, foi a Brasília em busca de captar recursos para beneficiar o município.

A viagem foi realizada a pedido do prefeito Marcos Santana que não pôde ir devido a compromissos da Prefeitura. Paulo Júnior foi acompanhado pelo presidente da câmara, Diego Prado. Ambos foram recebidos pelo deputado Valdevan Noventa (PL).

Um dos compromissos firmados foi o de destinar emendas para a comunidade do Loteamento Rosa do Oeste, no bairro Eduardo Gomes, para pavimentação de ruas e beneficiamento dos moradores locais.

Por. Nélio Miguel Jr