Vinícius Porto defende harmonia para discussão de projetos

Sob rígidos protocolos sanitários, com o intuito de prevenir a contaminação pelo Covid, a Câmara de Vereadores de Aracaju retomou nesta segunda-feira (26) os trabalhos legislativos. O vice- presidente da Casa, Vinícius Porto (PDT) destacou a importância da união entre os parlamentares em benefício da população aracajuana ao ressaltar que o eleitor cobra nova postura de seus representantes.

“Fazer críticas, ter posicionamentos firmes e divergentes é uma situação natural e um direito de qualquer cidadão, mas o que esperamos neste momento da bancada de oposição é diálogo e bom senso. É preciso somar para que os trabalhos nesta Casa fluam, no sentido de atender as demandas da população”, disse Vinicius Porto.

Para o vereador muito mais que projetos pessoais e ambições individuais, o que está em questão são projetos coletivos voltados para o desenvolvimento econômico e social da cidade e, por consequência, para o bem- estar dos aracajuanos.

Em sua fala Vinícius Porto também destacou a presença do prefeito Edvaldo Nogueira em Dubai, onde participa da Expo 2020 a convite da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). “O prefeito tem participado de diversas reuniões, oportunidade que apresenta os projetos na área tecnológica implantado em nossa capital, a exemplo do AjuInteligente, que coloca mais de mil serviços à disposição dos aracajuanos no ambiente virtual. Ao tempo também tem conhecido diversas experiências na área tecnológica compartilhadas por governos de diverso países”, ressalta Vinícius.

Na ocasião, o parlamentar também parabenizou o presidente da Câmara, Nitinho pelas reformas realizadas nas instalações da Casa.

Por Iris Valéria