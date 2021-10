Anderson de Tuca convida para doação de sangue em novembro

Em retorno das sessões presenciais, o vereador Anderson de Tuca (PDT) relembrou a Lei 5.301/2019, de sua autoria, que institui o junho vermelho – mês de conscientização de doação de sangue no calendário de comemorações e eventos no município de Aracaju. A lei tem a intenção de incentivar adolescentes com mais de 16 anos e adultos a doação de sangue.

“Nós não ficamos restritos ao mês de junho. Todo mundo acha que não vai precisar de sangue, as pessoas acham até que vão ganhar jogos de azar, mas não sabem o dia que vai precisar de sangue. Pode ser eu, pode ser você, ninguém aqui está livre de um acidente, uma enfermidade. O objetivo não é somente fazer a lei, mas sim motivar que as pessoas façam caravanas, chamem seus amigos e conhecidos para participar dessa corrente do bem”, disse.

Todos os anos o vereador faz a sua caravana “Corrente do Bem dos Amigos de Anderson de Tuca” no mês de junho e novembro. No próximo dia 26 de novembro, Anderson estende o convite para todos que queiram praticar esse bem, para se dirigir ao Hemose e participar dessa corrente do bem. A doação de uma pessoa pode salvar até três vidas.

por Letícia Mendonça

