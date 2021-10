BPRv inicia Operação Finados nesta sexta-feira nas rodovias

A partir das primeiras horas desta sexta-feira (29), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da Polícia Militar de Sergipe intensificará a fiscalização nas estradas estaduais, dando início à Operação Finados. O objetivo é atuar de maneira preventiva e repressiva, entre os dias 29 de outubro e 02 de novembro, para proporcionar aos usuários das rodovias tranquilidade e segurança.

As equipes serão distribuídas em diversos municípios sergipanos, como: Pirambu, Estância, Lagarto, Indiaroba, Simão Dias, Neópolis, Siriri, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Gloria, dentre outros, onde serão intensificadas as abordagens com o objetivo de coibir tráfico de drogas e armas, além de coibir crimes de trânsito, especialmente o de embriaguez ao volante, com a utilização de etilômetros. Todo o efetivo ordinário e extraordinário do Batalhão participará da operação, que contará com 40 policiais militares distribuídos diariamente.

Dicas para uma viagem tranquila no feriado prolongado

Devido à flexibilização das medidas restritivas no combate a Covid-19, as estradas, sobretudo as que ligam as cidades litorâneas e as que ligam os polos regionais do interior do estado de Sergipe, ficarão mais movimentadas. Um bom planejamento pode diminuir consideravelmente o risco de acidentes. Além dos tradicionais itens mecânicos que devem ser checados no carro, como nível do óleo, calibragem de pneus, funcionamento dos faróis, entre outros, o motorista deve de se preparar psicologicamente para a jornada, sabendo que poderá enfrentar congestionamento e mesmo condições adversas do tempo, como temporais.

Fonte: Ascom PM/SE