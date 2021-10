Câmara transfere feriado do Dia do Servidor para 1º de novembro

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho (PSD), decretou ponto facultativo no dia 1º de novembro. A medida visa transferir o Dia do Servidor, que é celebrado no dia 28 de outubro, para a nova data. O Ato Administrativo n° 20/2021, foi publicado na última terça-feira, 26.

O documento prevê a reorganização do calendário de funcionamento da Casa Legislativa Municipal, transferindo o ponto facultativo para a véspera do dia de finados, que acontece no dia 2 de novembro.

Foto César de Oliveira