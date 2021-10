Chuvas ocorrerão nos próximos dias em todo o estado de Sergipe

Mesmo com o tempo nublado e parcialmente nublado, e as temperaturas máximas acima de 29°C no litoral e de 30°C, no interior, de hoje,27, até a sexta-feira, 29, existe a possibilidade de ocorrência de chuvas nos períodos da madrugada, manhã e tarde, em todo o estado, sobretudo em alguns municípios banhados pelo litoral e também dos Territórios Agreste Central, Baixo São Francisco, Centro Sul, Leste e Médio Sertão Sergipano. As precipitações ocorrerão de maneira leves e isoladas, porém, concentradas e de curta duração.

No litoral, da quarta até a sexta-feira, a temperatura mínima pode variar entre 22,1°C e 25,1°C, e a máxima entre 29,6°C e 29,9°C, enquanto que no interior sergipano, as mínimas registrada pelos termômetros serão de 19,2°C à 21,3°C. No entanto, as temperaturas máximas oscilarão entre 30,1°C e 31,2.

Ainda na sexta-feira, 29/10, as chuvas embora leves, poderão ocorrer também em alguns pontos isolados do Território do Alto Sertão Sergipano. A velocidade dos ventos permanece a mesma dos últimos dias e não ultrapassam os 9 Km.

Fonte: ASN