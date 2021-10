Em Brasília, Jackson Barreto e o deputado federal Fábio Reis alinham passos para 2022

Quem acompanhou as redes sociais do deputado federal Fábio Reis (MDB), percebeu o seu alinhamento com o ex-governador e pré-candidato a senador, Jackson Barreto, também do MDB.

Na última segunda-feira (25), os emedebistas estava juntos prestigiando a inauguração do Hospital do Câncer da Criança, em Aracaju, com direito a registros fotográficos publicados nas redes sociais do deputado.

Na terça] (26), o deputado Fábio Reis esteve reunido com o ex-governador em Brasília. Na ocasião, estavam o líder do MDB na Câmara, deputado de Alagoas, Isnaldo Bulhões, e Walter Alves, parlamentar pelo estado do Rio Grande do Norte.

Importante frisar que em 2018 a família Reis apoiou exclusivamente o então candidato a senado, Jackson Barreto, naquele ano, foram eleitos dois senadores por Sergipe.