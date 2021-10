Em menos de 15 dias, Polícia Militar apreende quase 100kg de drogas em Socorro

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) apresentaram, na manhã desta quinta-feira (28),o balanço com os números das apreensões realizadas na região de Nossa Senhora do Socorro, nos últimos 15 dias.

As equipes da Força Tática do 5º BPM apreenderam um total de 93,9 Kg de drogas nas últimas semanas de outubro, além de uma pistola calibre .40, o que já soma 48 armas tiradas de circulação este ano.

Essas ações são resultado do planejamento da unidade visando reduzir os índices de violência, em virtude da relação de causalidade entre o tráfico de drogas e crimes violentos letais no Estado de Sergipe.

“Além das ações operacionais, a Polícia Militar tem feito forte investimento na qualificação do material humano, e no 5º BPM não tem sido diferente, estamos gerando uma programação de capacitações para promover prevenção e repressão qualificada. Isso faz valer o lema da Força Tática: estar presente em todas as ocorrências! ”, declarou a major Manuela, comandante do 5º BPM.

No decorrer deste mês, ainda foram realizadas diversas autuações e prisões por violência contra mulheres, roubo e maus-tratos a animais, o que demonstrou uma queda significativa dos casos, se comparados com o mesmo período do ano anterior. “Em outubro de 2020, por exemplo, foram registrados sete homicídios na região, e nesse mês ocorreram três, o que representa uma redução de 50%”, finalizou a comandante.

Fonte: Ascom PM/SE