Em reunião com prefeita em exercício, Belivaldo anuncia novos investimentos para Aracaju

A prefeita em exercício, Katarina Feitoza, recebeu, nesta quinta-feira, 28, em seu gabinete, o governador Belivaldo Chagas. Além dos cumprimentos por estar à frente do Município interinamente, o governador aproveitou a ocasião para anunciar novos investimentos para Aracaju.

“Trata-se da implantação de uma avenida margeando o rio Sergipe, com calçamento e ciclovia, desde os bares da Orlinha da Coroa do Meio até a região do shopping Riomar. Será mais um presente para a nossa capital e para o povo sergipano”, adianta Belivaldo Chagas.

Falando em investimentos, a prefeita em exercício ressaltou a quantidade de obras estruturantes tocadas pelo governo estadual no âmbito do município e, principalmente, as melhorias que elas geram para os aracajuanos.

“É um Governo muito atuante, que foca em obras que de fato modificam a vida as pessoas. Por isso me sinto feliz e lisonjeada ao tê-lo visitando a nossa casa. Enquanto vice-prefeita, que sou, e prefeita em exercício, que estou, sei da importância desse gesto para Aracaju, pois ele demonstra o quanto nosso governador se importa com as questões da capital”, analisa.

Para Katarina, essa demonstração ocorre de várias formas, mas se materializa essencialmente com as diversas obras espalhadas pela cidade. “A Orla Sul, por exemplo, é um grande impulsionador para o município nesse momento de retomada econômica, já que ajudará a fomentar nosso turismo”, afirma a prefeita em exercício.

Katarina também parabenizou Belivaldo pela condução dos trabalhos de enfrentamento à pandemia. “Não foi e não tem sido fácil, mas essa união entre o Estado e o Município possibilitou o sucesso no combate ao vírus, através de ações coordenadas. Fica a lição de que podemos vencer quando damos as mãos, por isso reitero que pode contar comigo e com Edvaldo, porque estamos aqui para servir ao povo de Aracaju e de Sergipe”, reforça.

Belivaldo falou de sua admiração e respeito por Katarina. “Não só a vice ou a prefeita em exercício, mas a cidadã, a mulher, a delegada, a parceria enquanto justos estivemos no Governo do Estado. Fiz questão de vir, porque sei da relevância desse momento e de como é bom quando a gente tem um vice que nos dá tranquilidade. Fui assim enquanto vice-governador, hoje tenho isso com Eliane Aquino e vejo esse estilo em Katarina, que na ausência de Edvaldo tem recebido a todos”, destaca o governador.

De acordo com ele, quando o novo projeto estiver concluído, numa nova reunião, dessa vez com o prefeito Edvaldo, que retorna ao cargo no próximo dia 31, será apresentado ao gestor para as futuras providências

Foto: Jamisson Souza