Energisa participa de simulado de acidente envolvendo postes

De janeiro a outubro deste ano, foram registradas 221 ocorrências de colisões em postes

Nesta quarta-feira, 27, a Energisa Sergipe participou do simulado do Sistema de Comando de Incidentes – SCI. A simulação do acidente de trânsito envolvendo postes de energia elétrica integra as ações da Semana Nacional de Redução de Riscos de Desastres do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec). O objetivo é promover uma cultura global para a redução do risco de desastres.

O tema do simulado foi escolhido por conta do número de ocorrências no estado. De janeiro a outubro deste ano, foram registradas 221 ocorrências de colisões em postes. O gerente de Operação da Energisa Sergipe, Daniel Flor, destaca a importância do simulado.

“Sabemos da importância desse tema diante da frequência deste tipo de ocorrências e o quanto um trabalho integrado de todos os envolvidos pode fazer a diferença e salvar vidas. É muito importante que o condutor, assim como as pessoas que estão passando pelo local no momento, saibam quais medidas adotar em situações como essas para evitar acidentes”, afirma Daniel.

Um dos objetivos do simulado é também conscientizar as pessoas de todos os riscos e prejuízos em situações como esta. Ainda segundo Daniel, a prevenção sempre será a melhor forma de combater esse tipo de ocorrência, mas uma vez que o acidente ocorra, o condutor deve sempre que possível e a situação não ofereça riscos, permanecer dentro do veículo e ligar para o corpo de bombeiros, SAMU e a Energisa para que o resgate seja feito de forma segura.

“A colisão de veículos em postes traz riscos para o condutor, para as pessoas que estão circulando no local e provoca a interrupção no fornecimento de energia elétrica, prejudicando toda a comunidade do entorno”. Em alguns casos, uma colisão que poderia ser evitada provoca uma interrupção de energia em residências, comércios, escolas e até mesmo hospitais”, enfatiza o gerente de Operações da Energisa, Daniel.

O diretor do Depec, tenente-coronel Luciano Queiroz, afirma que o treinamento com simulado do Sistema de Comando de Incidentes – SCI é fundamental para uma resposta rápida e eficaz em emergências e a Energisa é parceira nesse trabalho.

“Esta ferramenta gerencial que é o SCI é de suma importância para que os órgãos que trabalham com respostas entendem o procedimento de cada um em um desastre que venha ocorrer no nosso estado. Este tema foi escolhido porque sempre ocorre em nosso estado. Por isso, os órgãos precisam realizar este treinamento para treinar as equipes nessa ação que é de suma importância para estabelecer a normalidade”, explica o tenente-coronel.

Também participam do simulado a Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Corpo do Bombeiro Militar de Sergipe (CBMSE), Grupamento Tático Aéreo (GTA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Estadual Saúde, Defesa Civil de Aracaju e Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Serviço

Em casos de acidentes envolvendo a rede elétrica, informe imediatamente à Energisa por meio dos canais de atendimento call center 0800 079 0196, WhatsApp (79) 8101- 0715 e ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas