Governador Belivaldo Chagas anuncia projeto de revitalização na Coroa do Meio, em Aracaju

Na manhã desta quinta-feira (28), o governador Belivaldo Chagas, fez uma visita ao gabinete da prefeita em exercício de Aracaju, Katarina Feitoza, na sede da prefeitura da capital. Na ocasião, Belivaldo anunciou ideia de um projeto do Governo de Sergipe destinado à revitalização da região da Coroa do Meio, implantando uma avenida margeando o rio Sergipe, com calçamento e ciclovia, desde os bares da Orlinha até a região do shopping Riomar. O projeto deverá ser apresentado, posteriormente, ao prefeito Edvaldo Nogueira.

Com investimentos estimados em R$ 30 milhões, a obra será um presente para Aracaju, fortalecendo ainda mais o turismo no estado. “Com o avanço das obras na Orla Sul, poderemos ter, no futuro, um verdadeiro corredor turístico no litoral aracajuano, desde o Viral até a Coroa do Meio, valorizando nosso cartão-postal mais visitado que é a Orla de Atalaia, gerando cada vez mais emprego e renda para a população”, destacou o governador.

Belivaldo também aproveitou a visita para saudar Katarina Feitoza. “É uma grande mulher, cidadã, amiga e profissional, com serviços prestados para a Segurança Pública de Sergipe, como delegada, e em vários outros cargos de gestão na Polícia Civil. Hoje, faz um grande trabalho na prefeitura de Aracaju, ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira”, afirmou.

Agradecida pela visita, Katarina Feitoza considerou a reunião como um gesto que demonstra o comprometimento do Governo de Sergipe com as questões relativas à Aracaju. “Estou lisonjeada com essa visita. Podemos respirar a retomada do turismo, e essa união entre o Estado e o município, tomando atitudes acertadas e combinadas, nos ajudou muito. Tivemos muitas perdas com a Covid-19, não queríamos isso. Mas tiramos uma lição; a união entre estado e município funciona para melhor servir à população”, finalizou.

Foto Mário Sousa