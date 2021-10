Por Adiberto de Souza *

Os governistas estão alvoroçados desde que o Supremo Tribunal Federal cassou os direitos políticos de André Moura (PSC). Até ser condenado a oito anos de cadeia e ficar inelegível por cinco anos, o fidalgo era uma unanimidade para disputar o Senado e unir o grupo em torno de um candidato ao governo de Sergipe. Os aliados do governador Belivaldo Chagas (PSD) temem que a retirada de Moura da disputa eleitoral provoque a desunião dos governistas, principalmente entre os que pretendem compor a chapa majoritária. Não foi à toa que o ex-governador Jackson Barreto (MDB), antes disposto a se candidatar a deputado federal, já anunciou o desejo de concorrer ao Senado. Experiente, ele quer ocupar o lugar anteriormente destinado a André. A preocupação maior é que a demora do governador em anunciar a chapa majoritária provoque cizânia entre os pré-candidatos e até a debandada de alguns para a banda da oposição, particularmente, para a pré-candidatura ao governo do petista Rogério Carvalho. Portanto, se Belivaldo não souber tanger o gado, pode provocar o estouro da boiada. Misericórdia!

Bico seco

As constantes faltas d’água em Porto da Folha foram denunciadas pela deputada estadual Goretti Reis (PSD). Segundo ela, não é possível que as pessoas sofram com a falta do precioso líquido nas torneiras mesmo morando praticamente às margens do Rio São Francisco. Goretti apelou à Companhia de Saneamento de Sergipe para resolver o problema do abastecimento em vários povoados de Porto da Folha. Aguardemos, portanto!

Cadê o dinheiro?

O ex-presidente da Câmara Municipal de São Francisco, Robério Rocha de Araújo, o “Berinho” (PSD), teve os bens bloqueados pela Justiça até o valor de R$ 48,7 mil. O pessedista, que deve recorrer contra a decisão, tentou a reeleição em 2020, obteve 155 votos e ficou na suplência. “Berinho” é acusado de receber diárias e liberar o mesmo benefício para outros cinco vereadores. Segundo a acusação, os parlamentares participaram de eventos em cidades turísticas de Alagoas, sempre nos finais de semana. Home vôte!

Novo palanque

O governador Belivaldo Chagas (PSD) agradeceu ao destino por se encontrar em Brasília justo no dia em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiou ao PSD. O evento de filiação aconteceu, ontem, no memorial Juscelino Kubitschek, tendo sido super prestigiado. Ao discursar, Belivaldo disse não ter dúvidas que o novo aliado político “reúne todas as características e qualidades para se tornar um candidato do PSD à presidência da República”. Em se confirmado a candidatura de Pacheco, os governistas de Sergipe terão que montar num novo palanque. Marminino!

Agora vai!

A depender do ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama (MDB), o ex-governador Jackson Barreto (MDB) concorre ao Senado em 2022. O emedebista afirma que a candidatura de JB é necessária para o Brasil, pois o futuro presidente da República precisará de um Senado lúcido, que o ajude a colocar o país de novo nos eixos. Gama acredita que Jackson vai topar o desafio, pois é “um animal político e sempre foi um grande homem público”. Vixe!

Lorota política

Quer apostar uma mariola de goiaba como a construção do Canal de Xingó não passa de lorota para angariar simpatia política dos desinformados? Os defensores do projeto deveriam explicar que para abrir os 300 quilômetros de canais na Bahia e em Sergipe serão necessários R$ 2,4 bilhões. Além de não existir recursos garantidos para a obra, não há vontade política nem tempo do governo Bolsonaro para fazer tamanho investimento. Portanto, tudo leva a acreditar que essa história de se construir rapidamente o canal de Xingó não passa de conversa mole pra boi dormir. Crendeuspai!

Acertando a aliança

A aliança política entre o PT e o PSB sergipanos deve mesmo ser sacramentada. Ontem, o acordo foi debatido durante uma reunião em Brasília. A possível coligação foi discutida pelo presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o ex-senador Antônio Carlos Valadares, seu filho Valadares Filho e o senador Rogério Carvalho (PT). Ao final, Vavazinho disse ser grande a perspectiva de se montar um projeto de oposição em Sergipe. Ah, bom!

Batendo em retirada

E quem está de malas prontas para deixar o PDT é o ex-deputado federal Mendonça Prado. Político com perfil mais à direita, Mendoncinha não tem se sentido confortável na legenda que tem como presidenciável Ciro Gomes. Entrevistado na Hora News TV, Prado disse que ainda não definiu seu no o endereço partidário, mas adiantou que deve se mudar para a legenda escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro, seu conhecido de longas datas. Aff Maria!

Fake news desmentida

O vereador aracajuano Cícero do Santa Maria (Pode) está invocado com quem espalhou a falsa informação de que ele teria votado contra um projeto criando empregos. “Essa matéria nem chegou ao plenário, pois foi derrotada na Comissão de Comissão e Justiça”, afirmou. O parlamentar disse que após a fake News, recebeu uma série de mensagens dos eleitores o criticando. E para sanar qualquer dúvida sobre seu comportamento na Câmara, Cícero prometeu votar “em qualquer projeto que for beneficiar a população”. Então, tá!

Plano de desenvolvimento

A Assembleia promoveu mais uma audiência do Fórum Itinerante do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe. O evento ocorreu, ontem, no plenário da Câmara Municipal de Itabaiana. Ao falar sobre a importância do Plano, o presidente do Legislativo, deputado Luciano Bispo (MDB), disse ser preciso encontrar alternativas que garantam o desenvolvimento na retomada da economia no pós-pandemia. Segundo ele, não se pode dissociar o poder público do mundo empresarial, “pois é o setor produtivo quem garante emprego e renda”. É vero!

Recorte de jornal

Publicado no aracajuano Jornal de Notícias, em 31 de março de 1932.

* É editor do Portal Destaquenotícias