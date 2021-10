Homem suspeito de maus-tratos contra animal no Jardim Esperança é detido pela PC

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por suspeita da prática de maus-tratos contra um cachorro de rua no Jardim Esperança, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju. A prisão foi feita pela equipe da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) nessa quarta-feira (27).

De acordo com a delegada Georlize Teles, após o recebimento de uma denúncia a equipe foi ao local informado. “Lá, após alguns levantamentos, foi encontrado o cachorro, que apresentava sinais visíveis de que havia sofrido uma agressão. A partir de uma conversa com os moradores da localidade, chegou-se ao nome do possível autor”, informou.

Com as informações dos moradores, foi verificado que o suposto autor do crime é conhecido como ‘Max Pezão’. “Então a equipe passou a tentar localizar o suposto autor. Chegando ao suspeito, foi solicitada a identificação dele. Então, em consulta aos bancos de dados, identificou-se que ele possuía um mandado de prisão definitiva em aberto”, revelou.

Diante da decisão judicial, ele foi conduzido à delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão que já existia contra ele. Na unidade policial ele também foi ouvido no inquérito para apurar os maus-tratos contra o animal.

A Polícia Civil solicitou imagens de câmeras de segurança de residências e de estabelecimentos comerciais para verificar se há o registro do momento da agressão contra o animal.

“As imagens foram pedidas também no sentido de que os moradores não quiseram prestar declarações na delegacia porque diziam-se amedrontados e assustados, em razão do suspeito ser violento e já ter agredido alguns moradores no loteamento Jardim Esperança”, pontuou a delegada Georlize Teles.

