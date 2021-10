Kassab projeta cenário favorável à consolidação da candidatura de Mitidieri ao governo

O presidente da executiva nacional do PSD, Gilberto Kassab, acredita que o nome do deputado federal Fábio Mitidieri (PDS-SE) está se consolidando internamente para encabeçar uma chapa majoritária nas eleições de 2022.

Segundo Kassab, o PSD tem buscado fortalecer suas bases regionais e, para isso, irá apresentar candidatos a governador em diversos estados do país, a exemplo de Sergipe, estado governado pelo pessedista Belivaldo Chagas.

De acordo com Fábio Mitidieri, apesar de o seu partido não abrir mão de apresentar um nome para disputar a sucessão de Belivaldo, isto não significa, necessariamente, que será ele o indicado.

“Não estou forçando ou impondo que o escolhido será Fábio, mas estou defendendo que seja um membro do nosso PSD”, explica o deputado sobre as articulações do grupo governista em Sergipe para as eleições do próximo ano

Nesta quarta-feira (27), em Brasília, o PSD filiou o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que chega ao partido como pré-candidato à presidência da República.

Por. Nélio Miguel Jr