Laércio sobre a obra do Canal Xingó: “vai transformar a realidade do povo sertanejo”

Durante evento em Propriá, ministro Rogério Marinho afirmou que a licitação da primeira etapa da obra física deverá ocorrer até o final deste ano.

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) participou nesta quarta-feira, 27, em Propriá, da apresentação do projeto da obra do Canal do Xingó, realizada pelo Governo Federal através do Ministério do Desenvolvimento Regional. O empreendimento vai garantir o abastecimento de água para aproximadamente 3 milhões de pessoas em Sergipe e Bahia, promovendo o desenvolvimento econômico da região, associado a atividades produtivas nas áreas da agropecuária e agroindústria.

Laércio destacou a relevância da obra para o povo sergipano e parabenizou o ministro Rogério Marinho pelo empenho em trazer obras para o desenvolvimento de Sergipe e do Nordeste. “Eu tenho compromisso e responsabilidade com essa região e estar aqui presente é para confirmar e validar a minha disposição de lutar e ajudar o Governo Federal para trazer mais progresso e grandes realizações para meu Estado. Esta é uma obra necessária que vai diminuir os efeitos da seca na região e transformar a realidade do povo sertanejo”, afirmou o deputado.

A obra será executada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), instituição vinculada ao MDR, e servirá para garantir a segurança hídrica em Paulo Afonso e Santa Brígida, na Bahia, e em Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, em Sergipe.

A fase I vai da captação até o Reservatório 5 (Capela), no município de Poço Redondo; a fase II sai do Reservatório 5 e vai até o Reservatório 8, no município de Porto da Folha; a fase III (do reservatório 8 ao reservatório 11, no município de Monte Alegre) e a fase IV (do reservatório 11 até o final do canal, reservatório 12, no município de N.S. da Glória). O primeiro trecho, de 50 quilômetros de extensão, está em fase de elaboração do projeto executivo. Já o segundo encontra-se em fase de elaboração do projeto básico.

O ministro Rogério Marinho afirmou que a licitação da obra física deverá ocorrer até o final deste ano. “Nós estamos fazendo um trabalho para revitalizar as bacias hidrográficas, em especial o Rio São Francisco, e aqui viemos para reafirmar nosso compromisso de, até o final do ano, com o apoio da bancada sergipana, realizar a licitação da primeira etapa da obra física do canal Xingó, que é um sonho de mais de 50 anos. Quando estiver pronto, a água do Canal Xingó poderá ser utilizada para abastecimento humano, atividades agropecuárias e agroindustriais”, explicou o ministro Rogério Marinho.

Foto assessoria

Por André Carvalho